ВОЗ: сектору Газа ежедневно нужно 500 грузовиков с гумпомощью

Согласно данным крупнейших международных структур, в анклаве отмечается нехватка медикаментов и питьевой воды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью для населения. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

"Сектору Газа ежедневно необходимо 500 грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы облегчить страдания населения", - сказал собеседник канала.

По мнению некоторых крупнейших международных структур, в секторе Газа, который находится в блокаде и на протяжении месяца подвергается интенсивным израильским обстрелам, наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация. Власти анклава обвиняют Израиль в том, что он намеренно обрекает население сектора Газа на голод. Кроме того, в анклаве наблюдается нехватка питьевой воды, топлива и медикаментов.

Ранее ХАМАС заявило о полном прекращении водоснабжения в секторе Газа.