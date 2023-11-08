ВОЗ: сектору Газа ежедневно нужно 500 грузовиков с гумпомощью

В мире
66

Согласно данным крупнейших международных структур, в анклаве отмечается нехватка медикаментов и питьевой воды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью для населения. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

"Сектору Газа ежедневно необходимо 500 грузовиков с гуманитарной помощью, чтобы облегчить страдания населения", - сказал собеседник канала.

По мнению некоторых крупнейших международных структур, в секторе Газа, который находится в блокаде и на протяжении месяца подвергается интенсивным израильским обстрелам, наблюдается катастрофическая гуманитарная ситуация. Власти анклава обвиняют Израиль в том, что он намеренно обрекает население сектора Газа на голод. Кроме того, в анклаве наблюдается нехватка питьевой воды, топлива и медикаментов. 

Ранее ХАМАС заявило о полном прекращении водоснабжения в секторе Газа.

 
#дети #Израиль #помощь #Палестина #война #ракета #сектор Газа

Популярное

Все
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Проверки на дорогах
Полное погружение
Встречаем «Красную Жизель»
Вековые традиции и новые технологии
Кукольный аншлаг
Проблем с хлебом и мукой быть не должно
Осторожно – чиновник!
Китайский интерес
Антивандальные меры
Юрта единства
Разговор начистоту
Распоряжение Главы государства
Неожиданное пробуждение
Письмо из Сиднея
Скотч плюс гаджет – плохая примета
Пролить свет на прошлое
Кто во дворе хозяин?
Всевидящее око
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Общайтесь и не стесняйтесь!
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Загадка без готового ответа
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Крематорий: удобрение вместо яда
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Оторвал пацанов от улицы
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Водоснабжение полностью прекращено в секторе Газа
Землетрясение произошло в 110 километрах от Стамбула
В cектор Газа за сутки въехало не менее 70 грузовиков с гум…
Мать и пятеро детей сгорели заживо в ДТП в Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]