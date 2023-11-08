Водоснабжение полностью прекращено в секторе Газа

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ХАМАС заявило о полном прекращении водоснабжения сектора Газа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

В секторе Газа полностью прекратилось водоснабжение. Об этом сообщает палестинское радикальное движение ХАМАС.

«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, (...) что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов», — заявило движение.

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