Водоснабжение полностью прекращено в секторе Газа

В секторе Газа полностью прекратилось водоснабжение. Об этом сообщает палестинское радикальное движение ХАМАС.

«[Израильские] оккупационные власти полностью перекрыли подачу воды в сектор, (...) что вынудило граждан употреблять некачественную воду. Кроме того, оставшиеся резервуары с водой подверглись ударам со стороны оккупационных сил с применением американских ракет и самолетов», — заявило движение.