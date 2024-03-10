Возгорание камыша в Прикаспии ликвидировано

Фото: МЧС РК

«Пожар локализован 9 марта в 18-30 часов, ликвидирован сегодня в 11:00 на площади 2500 га», - говорится в сообщении МЧС РК.

В тушении были задействованы: порядка 60 человек, 21 единиц техники ДЧС, лесного хозяйства и МИО.

Как сообщалось, на труднодоступной болотистой местности Прикаспия тлел камыш на площади 148 га.

Тушение осложнялось труднодоступной болотистой местностью. Общая площадь пожара - 2500 га.