Возгорание камыша в Прикаспии ликвидировано
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Тушение осложнялось труднодоступной болотистой местностью, передает Kazpravda.kz
«Пожар локализован 9 марта в 18-30 часов, ликвидирован сегодня в 11:00 на площади 2500 га», - говорится в сообщении МЧС РК.
В тушении были задействованы: порядка 60 человек, 21 единиц техники ДЧС, лесного хозяйства и МИО.
Как сообщалось, на труднодоступной болотистой местности Прикаспия тлел камыш на площади 148 га.
Тушение осложнялось труднодоступной болотистой местностью. Общая площадь пожара - 2500 га.