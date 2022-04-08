Новая «Оtlличная сцена» появилась в Национальном академическом русском театре драмы им. М. Ю. Лермонтова, который решил собрать под своей крышей все независимые театры Алматы.

Особенности проекта

Как пояснил заведующий литературной частью театра Роман Жуков, в названии проекта «Оtlличная сцена» два смысла:

– Это отличная возможность для независимых театров показывать свое творчество широкой публике на новой площадке. И для нас это как бы третья сцена (в театре есть основная – большая и малая, где также постоянно играются спектакли) для реализации новых идей.

Добавим, что латинские буквы tl в названии проекта тоже появились не случайно: это обоз­начение сайта театра имени Лермонтова.

Вспоминается, как более десяти лет назад тогдашний художест­венный руководитель театра Рубен Андриасян посетовал, что в Алматы практически нет новых молодых театральных коллективов, а те, что есть, можно пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас таких коллективов в городе более 30, и практически у всех одинаковые проблемы: нет постоянной площадки для выступления, ну и, конечно, не хватает средств, чтобы содержать театр.

По словам координатора проекта – хранителя музея лермонтовского театра Марины Константиновой, эти средства появятся после продажи билетов, хотя этих денег, естественно, не хватит на покрытие всех расходов.

Безусловно, театрам сложно выживать в непростых рыночных условиях, не секрет, что зарплаты актеров оставляют желать лучшего, а постановки новых спектаклей требуют серь­езных вложений. Повышение стоимос­ти билетов проблем не решит, а лишь ударит по карманам зрителей, которые в массе своей тоже испытывают финансовые трудности.

Что же делать? Как представляется, возможно увеличить помощь театрам со стороны государства, а также городского управления культуры, ведь пока что у нас нет муниципальных театров. И необходимо развивать меценатство. Давно идут разговоры о принятии соответствующего закона, обоюдовыгодного и для культуры, и для предпринимательства. Но пока этого нет, состоятельные люди и фирмы не спешат вкладываться в искусство.

– Конечно, вопросов еще много, будем работать. Пока проект рассчитан на год. Надеемся, он станет постоянным, – говорит Роман Жуков. – Хотел бы особо отметить: поначалу мы намеревались привлечь только детские театры, исходя из того, что нынешний год объявлен в Казахстане Годом детей. Таких театров немало, например, «Игра», бэби-театр «Из чемоданчика», «Колобок», детская театральная студия на базе агентства «Андерс» и другие. Эта идея принадлежала директору нашего театра Юрию Александровичу Якушеву, но потом с подачи Марины Константиновой, которая является еще и профессиональным фотографом и хорошо знает все молодые театры нашего города, мы решили расширить рамки проекта, пригласив к участию в нем все независимые театры.

Прежде чем предоставить сцену тому или иному коллективу, театр будет отсматривать предлагаемые спектакли, оставляя за собой право выбора.

Молодые театральные коллективы, как правило, состоят из профессиональных актеров, режиссеров и художников, выпускников театральных вузов страны. К сожалению, не все они имеют возможность работать в государственных театрах из-за ограниченности штатов. Кроме того, молодым талантливым, нестандартно мыслящим, креативным артистам хочется сделать и показать что-то необычное, отличное от того, что мы привык­ли видеть в государственных театрах. И в своих небольших коллективах они пытаются это реализовать, преодолевая огромное количество больших и малых трудностей. Впрочем, молодости свойственно ломать стереотипы, идти вперед «наперекор стихиям».

– Мы планируем показывать постановки участников проекта по понедельникам, работать они будут на малой сцене. Детские спектакли, в том числе с учас­тием самих ребят, будут идти по воскресеньям в утренние часы. Составлен типовой договор, который подпишет каждый участник проекта. Прорабатывается вопрос предоставления репетиционных залов, составляется график выступлений театров, – поясняет Марина Константинова.

Первая ласточка

Реализация нового проекта из переговорной стадии уже переросла в дела реальные – свой первый спектакль «Бременские музыканты» в рамках ««Оtlличной сцены» показал детский театр «Игра» под руководством актера театра имени Лермонтова Рауфа Хабибуллина. Это первый в Казахстане независимый театр детей.

– Нашему театру шесть лет, в нем играют дети в возрасте от 5 до 17, – рассказывает Рауф Хабибуллин. – Знаменательно, что проект открывает именно детский театр. Все мы родом из детства, поэтому считаем: чтобы изменить будущее, надо начинать с детей. Это наша философия. Важно создать для ребят благоприятное пространство для развития. Ведь если детство счастливое, если ребенок воспитывается в культурной среде, то вырастет он человеком с четкими жизненными ценностями и принципами. Наши воспитанники могут не стать артистами – мы хотим привить им вкус, приобщить к прекрас­ному, к искусству…

На начальном этапе в театр «Игра» принимают всех желающих. После года обучения, когда ребята начинают понимать законы театра, они проходят отбор, чтобы перейти на второй уровень, который предполагает уже постановку спектаклей. С ребятами работают только профессионалы – режиссеры-постановщики, преподаватели по вокалу, хореографии, технике речи, ведь ставятся музыкально-танцевальные спектакли. Есть и свои художники-декораторы, художники по костюмам, гримеры…

– То есть все по-взрослому? – спрашиваю Рауфа Хабибуллина.

– Да, это настоящий театр. К счастью, у нас есть своя площадка, мы, правда, арендуем помещение, где оборудовали классы, сцену со звуком и светом.

– Какие спектакли уже есть?

– Мы выпустили порядка 10 спектаклей, в том числе рок-спектакль «Бременские музыканты», которым открылась «Оtlличная сцена». В нем заняты подростки. Спектакль сделан в формате рок-концерта, его режиссер – Азамат Абдильдинов. В числе наших постановок – русская сказка «Морозко», спектакль «Том Сойер», «Дети свободной стаи» о Маугли по Киплингу, «Выходи во двор» по рассказам Драгунского, ко Дню Победы мы показывали военный спектакль «Василий Теркин»...

Сейчас работаем над спектак­лем по сказке Астрид Линдгрен о Карлсоне «Поверь, и он появится». Хотелось бы сказать, что ребята у нас играют почти на профессиональном уровне, поэтому нас приглашают на различные театральные фестивали. В прошлом году, например, мы собирались поехать в Киев на международный фестиваль, но помешал коронавирус. Надеемся, что будут другие интересные проекты...

А что потом?

– Наш город богат талантливыми молодыми людьми, молодыми театрами. Все они разные, не похожие друг на друга, и в будущем это может принести хорошие плоды, – уверен Роман Жуков. – Кто знает, может, со временем все выльется в какой-то театральный фестиваль, у нас возникнут театральные лаборатории, объединения… Что касается нашего театра, то мы рассчитываем, что у нас появится еще одна сцена, которая станет экспериментальной.

Изыскиваем возможность соз­дать нечто вроде театральной тусовки, ведь сейчас, к сожалению, каждый театр живет своей жизнью, мы мало общаемся. Работаем в одном городе, а друг друга, по сути, не знаем. Так не должно быть. Надо общаться, устраивать бенефисы, проводить обсуждение спектаклей, даже просто читать стихи на литературных вечерах.

Кстати сказать, понемногу мы уже начинаем это реализовывать: лермонтовский театр дружит с несколькими школами города, мы приглашаем ребят на наши спектакли, а потом устраиваем встречу с актерами, проводим экскурсии по театру. Вы бы видели, как у ребят начинают гореть глаза!

Не секрет, что современная молодежь много живет в виртуальном пространстве, некоторые даже ни разу не были в театре. А это живое искусство, которое обладает огромными возможностями воздействия на чувства и мысли. Воспитание человека, воспитание личности всегда было одной из главных задач театра. И об этом не стоит забывать.