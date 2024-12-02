Возрождение легенды: чем удивила премьера оперы «Айсулу» в Астане

Показ первой комедии в истории казахской оперы приурочили к 100-летию выдающегося казахстанского композитора Сыдыка Мухамеджанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера»

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

Новая постановка создана в лучших традициях казахского оперного искусства. Это произведение, созданное Сыдыком Мухамеджановым в 1964 году, по праву занимает место в истории как первая комедия национального музыкального театра, очаровывающая своей искренностью, юмором и оптимизмом.

Талантливые либреттисты Канабек Байсеитов и Куандык Шангитбаев создали сюжет о целинниках, наполнив его теплотой и наивностью, добавив комедийные коллизии. Эта жизнерадостная атмосфера оказалась особенно актуальной для аудитории 1964 года, тогда на сцене блистали выдающиеся мастера: Ермек Серкебаев, Роза Джаманова, Абай Байтугаев и другие.

«Айсулу» отражает талант Сыдыка Мухамеджанова как первопроходца в новом для казахской музыки жанре. Создав первую комическую оперу, он заложил основу для дальнейшего развития, показал, как национальная музыка и драма могут слиться в произведении, которое обращается к самым искренним чувствам.

За 60 лет с момента первого показа «Айсулу» было поставлено порядка 10 различных версий этой оперы. Какие-то из них были более удачными, какие-то менее. «Астана Опера» к 100-летнему юбилею Сыдыка Мухамеджанова обратились именно к этому произведению, создав уже свою версию. Было решено восстановить сценическую драматургию в полном объеме.

Для этого проведена кропотливая работа в архивах, исследованы рукописи композитора и либреттистов. Восстановленные сцены позволяют по-новому ощутить глубину и размах музыкальной драматургии, бережно сохраняя ее комический тон и легкость.

В центре сюжета – амбициозный юноша Серке, мечтающий о высшем образовании и успешной карьере. Он влюблен в девушку Айсулу – первую красавицу и образцовую работницу колхоза, о ее заслугах пишут в газетах, где ее портреты выходят на первых полосах.

Постановка открывается сценой вокзала – символом движения, надежды и новых начинаний, что ярко подчеркивает режиссерскую концепцию Еренбака Тойкенова, основанную на динамике.

В первом акте вместо привычной для режиссеров сцены алматинского базара мы видим живописную картину вокзала, где царит оживленная атмосфера: приезжие и местные молодые люди собираются в поисках новых возможностей. Здесь Серке встречает продавца газет, который и подсказывает, как можно попасть в Дом ученых, в котором проживает новоиспеченный кандидат наук Хасен. Он должен помочь ему поступить в университет.

Сцена празднования защиты диссертации Хасена переносит зрителей в советскую эпоху, где музыка, шампанское и другие детали создают живой портрет недавнего прошлого. Серке, войдя в кураж, рассказывает всем о своем знакомстве с Айсулу, об успехах и красоте, которой говорят все в городе. Он делится с Хасеном и Аубакиром тем, где она живет, и вскоре осознает, какую ошибку совершил.

Во втором акте постановка переносится в колхоз, где декорации раскрывают ежедневный труд доярок и плотников, наполняя сцену энергией рабочих будней. Артисты создают яркие картины сельской жизни: мы видим девушек с бидонами и ведрами, плотников с инструментами, работы на сеновале – все это обрамляет комичные поиски Хасена и Аубакира, которые попадают в путаницу из-за сестер Айсулу – Жансулу и Нурсулу.

Пытаясь оставить парней работать в колхозе, председатель выдает сестер за Айсулу, и это приводит к череде забавных и романтических ситуаций.

Финал постановки достигает апогея комедийного жанра, когда Серке решает разыграть всех, инсценировав собственную смерть. Сцена, где герои и зрители вместе переживают горе от «утраты», а затем радость возвращения Серке, становится моментом катарсиса. Растерянная Айсулу в конце концов прощает его, любовь в очередной раз победила.

Завершение спектакля – торжественное тройное свадебное празднование, где три пары обретают друг друга.

«Мы с уверенностью можем сказать, что «Айсулу» - первая комедия в истории казахской оперы. Её постановка – непростая задача, требующая тщательной работы с событиями и внимательного построения сценических ситуаций. Особая сложность комедийной оперы в том, что в отличие от классических драматургически насыщенных опер, мне приходится самостоятельно наполнять каждый эпизод, искать тончайшие нюансы и собирать их, словно атомы, чтобы развить действие и подчеркнуть характеры героев. Особая сложность комедийной оперы «Айсулу» в том, что в отличие от классических драматургически насыщенных опер, мне приходится самостоятельно наполнять каждый эпизод, искать тончайшие нюансы и собирать их, словно атомы, чтобы развить действие и подчеркнуть характеры героев. Тем самым создаются для вокалистов не только физические, но и психологические нагрузки. От каждого исполнителя, будь то солист или артист хора, требуется не просто участие, а глубокое проживание роли», – прокомментировал Еренбак Тойкенов.

Опера «Айсулу» в исполнении солистов театра «Астана Опера» раскрылась как музыкально и драматически цельное произведение, органично соединяющее вокальное мастерство, актерскую выразительность и новаторское режиссерское видение.

Партия Айсулу, исполненная кавалером ордена «Құрмет» Айзадой Капоновой и Назым Сагинтай, заслуживает всяческих похвал. В знаменитой арии Айсулу певицы демонстрировали исключительное владение динамикой и фразировкой, передавая искренность и глубокую эмоциональную наполненность образа первой красавицы и души колхоза. Их вокальная техника сочеталась с точной актерской игрой, подчеркивающей идеалы трудолюбия и искренности, характерные для советского времени.

Роль Серке блестяще исполнили баритоны Динмухамед Кошкинбаев и Талгат Галеев. Богатая звуковая палитра и точность интонации позволили создать яркий образ амбициозного юноши, чьи мечты и стремления сталкиваются с искренними чувствами к Айсулу. Друзья Серке – Хасен и Аубакир – в исполнении Шынгыса Расылхана, Ержана Саипова, Талгата Аллабиринова и Артура Габдиева добавили постановке элементы юмора и легкости. Их ансамбли отличались слаженностью, вокальной свободой и богатством тембров, создавая живые образы молодежи того времени.

Яркими вокальными и сценическими эпизодами запомнилось исполнение партий Жансулу и Нурсулу, представленных заслуженной артисткой Казахстана Жаннат Бактай, Асем Сембиной, Татьяной Вицинской и Салтанат Муратбековой. Сопрано и меццо-сопрано артисток звучали в идеальном ансамбле, украшая музыкальную ткань спектакля остроумием.

Маленьких ролей не бывает, и это доказали исполнители партий милиционера и продавца газет – Султан Бакытжан, Академика – Валерий Селиванов и Болат Есимханов, Абдикадыра – Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев, Валерий Селиванов.

Все артисты так умело вошли в комические роли, и, пожалуй, секрет этого кроется в том, что уже более 5 лет на сцене Камерного зала успешно реализуется проект Театр Piccolo, дающий им большие возможности раскрывать и улучшать свой комедийный талант.

Целостность произведения подчеркнул симфонический оркестр театра под управлением народного артиста Казахстана дирижера-постановщика Абзала Мухитдина, осуществившего новую музыкальную редакцию. Маэстро сумел выявить тончайшие эмоциональные нюансы партитуры, гармонично соединяя лирические и массовые сцены.

«В процессе подготовки мы проанализировали партитуры нескольких старых постановок, переработали музыкальный материал и создали оперу, которая точно отражает исторический контекст и стиль 60-70-х годов прошлого столетия. Это легкая комическая опера, которая раньше по своей структуре напоминала оперетту, однако теперь мы стремимся превратить ее в произведение более сложного жанра. При этом особая трудность состоит в том, чтобы сохранить легкость восприятия так, чтобы масштаб проделанной работы оставался невидимым для зрителя. В спектакле задействованы преимущественно молодые артисты, которым предстояло погрузится в советскую эпоху», – аргументировал он.

Отдельного внимания заслуживает работа хора под руководством главного хормейстера «Астана Опера» Заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Коллектив создавал атмосферу эпохи, подчеркивая коллективный дух всех массовых сцен.

Художественное оформление спектакля, созданное заслуженными деятелями Казахстана Софьей Тасмагамбетовой и Павлом Драгуновым, правдоподобно воссоздало жизненные реалии 60-х годов.

Множество деталей – от оформления вокзала, алматинских квартир, сцен колхоза, до ярких и разнообразных костюмов – органично дополняли музыкальное повествование. Световые решения Сергея Шевченко и проекции Павла Суворова сделали спектакль выразительным, идущим в ногу со временем.

Опера «Айсулу» Сыдыка Мухамеджанова благодаря режиссерской изобретательности, профессионализму всей постановочной группы и мастерству артистов приобрела новое дыхание.