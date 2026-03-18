Цель проекта – популяризация традиций национальных ремесел, раскрытие их историко-культурного значения, а также демонстрация ценных этнографических предметов и реставрированных произведений из музейных фондов. Основу экс­позиции составили артефакты из личной коллекции мастера-ремесленника и реставратора Ергазы Исатаева.

На вернисаже директор Национального музея Берик Абдыгалиулы отметил, что произведения мастера хранятся в фондах нескольких музеев страны. Он подчеркнул, что в казахской традиции ұста (кузнец, мастер) всегда были в почете.

– Быть мастером – это не профессия, это дар, передающийся из поколения в поколение. Мы благодарны Ергазы Исатаеву за то, что он превратил это сак­ральное искусство в дело всей жизни, неразрывно связав его с музейным делом, – говорил Берик Абдыгалиулы.

Сам мастер рассказал, что трудится в Историко-археологичес­ком музее области Улытау уже около 30 лет. За это время им было отреставрировано и воссоздано около сотни экспонатов. Помимо ювелирного дела он занимается обработкой дерева, металла, кости и кожи.

В экспозиции представлено более 60 экспонатов, датируемых XVIII–XIX веками и началом XX века, отражающих бытовую культуру казахского народа, воин­ские традиции, особенности ювелирного искусства. Среди них – предметы быта из дерева, кожи, кости и металла, ювелирные украшения, образцы вооружения батыров и конского снаряжения. Также вниманию посетителей представлена реконструкция конского снаряжения из кургана Талды-2 (VII–VI вв. до н. э.).

По словам организаторов, выс­тавка будет интересна специалистам в области этнографии и искусствоведения, музейным сотрудникам, мастерам декоративно-прикладного искусства, студентам, школьникам и всем, кто интересуется казахской культурой.