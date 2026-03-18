Возрождение степных ремесел

Наследие
190
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В Национальном музее проходит передвижная выставка «Ұста мұрасы: шеберлік пен дәстүр», организованная совместно с Историко-археологическим музеем области Улытау (город Жезказган).

фото Игоря Бургандинова

Цель проекта – популяризация традиций национальных ремесел, раскрытие их историко-культурного значения, а также демонстрация ценных этнографических предметов и реставрированных произведений из музейных фондов. Основу экс­позиции составили артефакты из личной коллекции мастера-ремесленника и реставратора Ергазы Исатаева.

На вернисаже директор Национального музея Берик Абдыгалиулы отметил, что произведения мастера хранятся в фондах нескольких музеев страны. Он подчеркнул, что в казахской традиции ұста (кузнец, мастер) всегда были в почете.

– Быть мастером – это не профессия, это дар, передающийся из поколения в поколение. Мы благодарны Ергазы Исатаеву за то, что он превратил это сак­ральное искусство в дело всей жизни, неразрывно связав его с музейным делом, – говорил Берик Абдыгалиулы.

Сам мастер рассказал, что трудится в Историко-археологичес­ком музее области Улытау уже около 30 лет. За это время им было отреставрировано и воссоздано около сотни экспонатов. Помимо ювелирного дела он занимается обработкой дерева, металла, кости и кожи.

В экспозиции представлено более 60 экспонатов, датируемых XVIII–XIX веками и началом XX века, отражающих бытовую культуру казахского народа, воин­ские традиции, особенности ювелирного искусства. Среди них – предметы быта из дерева, кожи, кости и металла, ювелирные украшения, образцы вооружения батыров и конского снаряжения. Также вниманию посетителей представлена реконструкция конского снаряжения из кургана Талды-2 (VII–VI вв. до н. э.).

По словам организаторов, выс­тавка будет интересна специалистам в области этнографии и искусствоведения, музейным сотрудникам, мастерам декоративно-прикладного искусства, студентам, школьникам и всем, кто интересуется казахской культурой.

#выставка #Нацмузей #наследие #Ергазы Исатаев #казахская культура

Гвардеец знает наизусть около ста кюев
Героя Паралимпиады встретили в Астане
Дети снова играют в асыки!
Пять медалей дзюдоистов
Двойной успех в Закопане
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года
Театр голосов
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Бег от истории или от себя?
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
«Пустую книгу» выпустили тысячи писателей в знак протеста против ИИ
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Музей справил новоселье
История Ботая оживает в кино
Загадки древнего Талхиза
Поиграй со мной!

