Возрожденные сокровища

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Зарина НОКРАБЕКОВА
По словам организаторов, основная цель мероприятия – обзор достижений и исторических этапов Казахстана на пути к успеху, укрепление гражданского патриотизма. В мероприятии приняли участие известные казах­станские общественные деятели, писатели, политики, деятели культуры, ученые.

– Без прошлого нет будущего. Уважая свою историю, сохраняя ее для потомков, народ обретает вечную память. Большая роль в сохранении истории, культурных реликвий отведена Национальному музею. Чтобы шагать в ногу со временем, быть интересным, полезным, музей не может быть лишь хранилищем экспонатов, – отметил, выступая перед собравшимися, директор Национального музея Дархан Мынбай.

Он подчеркнул, что музей при­обрел соответствующую лицензию, дающую право на проведение научно-исследовательских, археологических работ. В ближайшем будущем главный музей страны планирует представлять экспонаты в виде голограмм, а богатый фонд библиотеки музея будет иметь и электронный аналог.

Дархан Мынбай обратился к собравшимся, а в их лице всем казахстанцам с призывом принять участие в запланированной акции «Дар Национальному музею».

– У многих соотечественников в домах хранятся редкие, подчас уникальные вещи, которые могут стать достойными экспонатами нашего музея. Пережив века, свидетели старины лучше учебников рассказывают нам о прошлом, об истории. И самое время таким реликвиям быть не просто семейными, а достоянием всего народа, – сказал Д. Мынбай, подчеркнув, что в музее имеются все условия для должного хранения экспонатов самых разных видов.

Интересную историческую параллель с разными эпохами в своем докладе «Мәңгілік Ел идеясы» провел доктор исторических наук, профессор Сатай Сыздыков. Как уже было отмечено, вниманию собравшихся были презентованы два новых издания.

Составители сборника «Ұлт мұраты» Дархан Мынбай – директор Национального музея РК и Жарылкап Бейсенбайулы – главный редактор журнала «Мәдени мұра». В сборнике, изданном Национальным музеем РК, собраны статьи, посвященные идее Президента РК Н. А. Назарбаева «Мәңгілік Ел». В него также вошли работы известных ученых, посвященные истории казахской государственности. Убедительные примеры по истории древних государств сопровождаются ценными артефактами Национального музея.

Книга «Возрожденные сокровища Казахстана» – первое казахстанское издание, в котором освещается комплекс вопросов, связанных с сохранением достояния нации. Многие представленные в этой книге сокровища возрождены благодаря уникальному для стран СНГ стратегическому национальному проекту «Культурное наследие». Книга адресована широкой аудитории, а также реставраторам, археологам, музейным работникам, историкам, востоковедам и студентам. Автор книги Крым Алтынбеков – член Союза художников Казахстана, академик Академии художеств, автор нескольких запатентованных методов сохранения мирового культурного наследия, а также комплексных научных реконструкций Золотого человека, Сарматского вождя, Берельских коней, Сакского вождя, Сарматской жрицы и др.

Завершилось мероприятие концертной программой.

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