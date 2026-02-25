«Кармен-сюита» – балет, в котором страсть и трагедия сплетаются в единый нервный импульс вновь украсил репертуар театра «Астана Балет». В партии Кармен недавно вновь выступила артистка театра Каламкас Орынбасарова, чья интерпретация обрела особую внутреннюю силу и драматизм, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

На просторах Севильи

Популярный спектакль к радости столичных балетоманов более трех лет превращается в стихию чувств, в которой от артистов требуются предельная искренность и техническое совершенство. В основе «Кармен-сюиты» – музыка Жоржа Бизе в оркестровой транскрипции Родиона Щедрина. Контрастная, ритмически острая партитура задает спектаклю напряженный темп, заставляя исполнителей работать на пределе концентрации, точности и эмоциональной отдачи

В хореографической версии особое внимание уделяется испанской пластике – характерным позициям корпуса, выразительной работе рук и четкой, «стальной» технике на пуантах. Балерина Каламкас Орынбасарова отмечает, что этот стиль требует переосмысления привычной классической манеры.

Артистка признается, что в первый репетиционный день после долгого перерыва сомнений было меньше, чем радости.

«Наверное, скорее эйфория, потому что я поняла, что дома сидеть одной я не могу. Мне всегда нужно находиться в обществе. Благодаря декрету я поняла, что очень люблю свою работу и нахожусь на своем местеПауза дала возможность иначе взглянуть на профессию – не как на ежедневный труд, а как на осознанный выбор.Четыре месяца – небольшой срок для полного возвращения формы. Насчет легкости пока рано говорить – я еще не вошла в нужную физическую форму. Прыгать намного сложнее, есть проблемы со спиной. Но в моральном плане – да. Даже на репетиции стала находить другие смыслы, глубже чувствовать эту партию. Уже нет ощущения, что ты просто повторяешь движения – появилось что-то другое», – отметила балерина.

Особую роль в создании образа играет живая музыка. Работа с оркестром усиливает эмоциональный накал спектакля и помогает раскрыть характер героини глубже.

«Мы привыкли танцевать классический балет – выворотные позы, правильные линии рук и ног. А здесь много невыворотных позиций, испанский стиль. Особенно сейчас, после декрета, тяжело перестраиваться. Даже классика дается с трудом. В поиске интонации артистка обращалась к архивным записям и вдохновлялась другими исполнительницами. Среди любимых — интерпретация Марии Александровой.Я смотрю, анализирую, вдохновляюсь опытом других артистов. Это помогает лучше почувствовать характер героини», – говорит Каламкас.

Такая разная Кармен

Каждый спектакль рождает новую интонацию роли – характер героини меняется в зависимости от партнеров и сценической атмосферы. Именно эта живость и эмоциональная открытость делают образ подлинным и современным.

Дерзкая, своболюбивая цыганка в исполнении Каламкас Орынбасаровой – свободная и волевая девушка, осознанно принимающая свои решения. В финальной сцене трагедия звучит особенно остро: внутреннее напряжение нарастает вместе с музыкой, подводя к неизбежной развязке.

Партия Кармен требует безупречной работы стоп и резкой смены ритма, поэтому подготовка начинается задолго до выхода на сцену.

«Любые действия ведут за собой последствия. Я не считаю ее жертвой обстоятельств. Она осознавала свои поступки, просто не думала о смерти. Но все возвращается бумерангом. Безусловно, разогрев и ежедневный класс – это база. Но важно готовить себя и морально: нельзя просто встать и пойти танцевать. Особое внимание я уделяю рукам – именно они формируют узнаваемый испанский силуэт. Мы с педагогом долго репетируем, ищем те позы, которые подходят именно мне – ведь если в движении рук будет фальшь, зритель сразу это почувствует», – считает она.

Эмоциональным пиком спектакля балерина считает финальный поединок.

«Музыка, и все развитие ведет к тому, что все так печально закончится. Живая оркестровая ткань усиливает драматизм. Мне нравится репетировать и танцевать с оркестром. Происходит энергообмен. Когда слушаешь живую музыку, движение получается другим, образ раскрывается лучше», – добавила солистка.

По ее словам, работа над ролью продолжается и вне театра – даже перед домашним зеркалом.

«Иногда репетирую взгляд дома. Помогает и перечитывание новеллы Проспера Мериме. Каждый партнер привносит в постановку новую динамику, поэтому меняется и сама героиня.С разными партнерами всё ощущается иначе. Каждая моя Кармен неповторима: иногда она строже, иногда веселее, а иногда кажется старше или моложе», – пояснила Каламкас.

На вопрос о том, что отличает её интерпретацию от других, артистка отвечает честно и без пафоса.

«Мне кажется, об этом рано говорить. Честно, я не знаю, что именно нового привношу в эту партию. Спектакли бывают разными: иногда выходишь на сцену опустошённой и понимаешь, что не смогла выложиться на все сто. Но я чувствую, как роль меняется вместе со мной. До беременности моя Кармен была лёгкой, воздушной, чуть игривой. Сейчас она стала взрослее, расчетливее. Я и сама стала более земной, – заключила солистка.

«Кармен-сюита» продолжает украшать репертуар «Астана Балет», подтверждая высокий художественный уровень труппы и неизменный интерес зрителей к ярким драматическим постановкам.