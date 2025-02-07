Возврат активов: в области Жетісу построят новую сельскую школу

Возврат активов,Строительство
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В населенном пункте действует одна школа, в которой обучаются 53 ребенка в две смены

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручения главы государства по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов правительством из Специального государственного фонда выделено 1,4 млрд тенге на строительство новой школы в селе Коксай Кербулакского района области Жетісу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В настоящее время в населенном пункте действует одна школа, в которой обучаются 53 ребенка в две смены. При этом в учебном заведении отсутствуют спортивный и актовый залы, столовая, не хватает предметных кабинетов. Новая школа рассчитана на 60 мест. Здание оборудуют в соответствии с современными образовательными стандартами. Строительство объекта позволит решить вопрос доступности образования и проблему дефицита школьных мест: сейчас в селе также проживают 28 детей в возрасте до 7 лет.

На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено 58 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 5 школ, в том числе одна музыкальная, 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада и станция Скорой медицинской помощи. За счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы. Работа продолжается.

#школа #строительство #возврат #активы #Коксай

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