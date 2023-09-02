Вперед, за знаниями!

Из них 1 321 первоклассник – это жители города Косшы. Первого сентября там свои двери отворили сразу два новых учебных заведения, рассчитанных на 1 500 и 1 200 ученических мест и решивших проблему трехсменного обучения. В торжественных линейках, приуроченных к Дню знаний, приняли участие министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

...Прохладное сентябрьское утро. Небо затянуто облаками. Пронизывающий ветер навевает тоску о минувшем лете, и лишь звонкий детский смех, музыка и разнообразие букетов из роз и хризантем напоминает о том, какой сегодня день, – 1 сентября. Для тех, кто пошел в школу-гимназию Косшы, что расположена в жилом массиве «Лесная поляна», День знаний особенный вдвойне. Новое здание учебного заведения в тандеме с праздничным настроением вселяют надежду на лучшее. По словам Гани Бейсембаева, с этого года основной акцент в образовании будет сделан на воспитательной работе, на привитии детям общенациональных ценностей, патриотизма, трудолюбия.

Торжественная линейка в трехэтажной школе-гимназии проводилась для учащихся 1–11-х классов. Малыши смотрели на будущих выпускников с особым интересом, видимо, представляя себя повзрослевшими. Старшеклассники же, наоборот, умилялись белым бантам и косичкам, улыбкам и по-детски наивным взглядам, думая, как быстротечно время. Ведь они тоже когда-то размахивали флажками, боязливо посматривая на учителей и крепко держа родителей за руку.

Пока дети внимательно смот­рят на выступления творческих коллективов, их родители обсуждают материально-техническое оснащение гимназии, возведенной за счет частных инвестиций Фонда Булата Утемуратова и переданной в отдел образования Косшы. В школе, как говорят родители, есть все необходимое для гармоничного и безопасного обучения. Слова взрослых подтверждает и директор учебного заведения Дидар Аскарова. По ее словам, на сегодняшний день в учебном заведении 2 657 детей, в обучении которых будут задействованы 140 учителей, 45% из них – это педагоги-мастера, модераторы, исследователи. В числе тех, кому предстоит вести детей в мир новых знаний, – учитель английского языка Алмас Жексенбеков.

– Для Косшы эта школа-гимназия – новый виток в образовательной системе. Особенность нашего молодого города, в частности жилого массива «Лесная поляна», – преобладание семейных пар. Многие переехали сюда из разных регионов Казахстана. Но главное то, что дети здесь способные. Самое важное – пробудить в них творческие наклонности, раскрыть их потенциал. Но это уже задача взрослых. Также родителям и учителям необходимо уделить внимание вопросу привития подрастающему поколению бережного отношения не только к окружающей среде, природе, животному миру, но и школьной собственности. Ученики должны понимать, что все, чем им предстоит пользоваться в стенах учебного заведения, нужно в целости и сохранности передать последователям, – считает педагог-модератор, подчеркивая, что гимназия оснащена практически по последнему слову техники.

Есть в гимназии керамическая мастерская, кабинет робототехники, фотостудия. Вход в учебное заведение осуществляется через турникеты, снабженные определителями лица. Система безопасности Face ID позволят информировать родителей о том, во сколько ребенок пришел в школу и вышел из нее, а также идентифицирует приходящих в школу людей по принципу «свой»⁄«чужой». В последнем случае человека попросту не пропустят в здание до выяснения обстоятельств.

– Когда я узнал, что в Косшы есть школа, где дети учатся в классе с литерой «Ы», это в первую очередь вызвало у меня обеспокоенность. Ведь такая скученность детей, превышаю­щая установленные нормы, сказывается на общем состоянии здоровья как учеников, так и учителей. Представители Фонда Булата Утемуратова решили кардинально изменить ситуацию, возведя в Косшы новую школу. Надеемся, что здесь мальчишки и девчонки будут чувствовать себя комфортно, – подчеркивает председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман.

После того как прозвенел первый звонок и прозвучали стихи из уст маленьких школьников, слово предоставили родителям, а затем детей пригласили в классы. Шестилетней Асель и семилетнему Нуржигиту школа показалась очень большой и светлой. И они не ошиблись. Общая площадь заведения – 17,5 тыс. квадратных метров. Вторая школа с государственным языком обучения чуть больше гимназии. Здание состоит из трех этажей, шести блоков. Количество учебных кабинетов – 50.

Отметим, что в 2024 году в эксплуатацию планируется ввести школу на 1 200 мест по улице Абая Кунанбаева. Также в следующем году будет заложен фундамент трех учебных заведений в рамках проекта «Комфортная школа» в Косшы и в селе Тайтобе. Планируется, что свои двери они отворят в 2025 году.