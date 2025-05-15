В рамках исполнения поручений Президента в Аркалыке открыли «Комфортную школу» на 300 мест. Новая школа появилась в городе впервые за многие годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Школа была осмотрена Премьер-министром в ходе рабочей поездки в Костанайскую область.

Образовательная система Костанайской области продолжает развиваться. По поручению Главы государства в отдаленных регионах Костанайской области реализуются инфраструктурные проекты, в том числе строительство среднеобразовательных учреждений.

«Если говорить об Аркалыке, то на сегодня там действует 25 организаций дошкольного образования. Также в прошлом году открыли детсад на 140 мест. Говоря о среднем образовании, в Аркалыке действует 12 школ, одна из которых «Комфортная школа», она была введена в ноябре прошлого года. Эта школа отвечает всем мировым стандартам. Кстати, все наши комфортные школы - 6 школ, работают на государственном языке», — сообщила руководитель управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

Директор средней школы №7 Актоты Кисикова отметила, что запуск объекта не только улучшил условия обучения, но и помог решить проблему нехватки ученических мест в городе. На сегодня в школе обучаются 316 детей, включая 42 первоклассников, средняя наполняемость классов - 17-18 человек. Всего сформировано 19 класс-комплектов. Образовательный процесс организован в две смены. Школа укомплектована мебелью и оборудованием на 100%.

«В школе оборудованы кабинеты робототехники, цифровые лаборатории и мастерские для практических занятий. Даже для начальных классов предусмотрены зоны для внеурочной деятельности с современным оборудованием», — рассказала она.

В коллективе работают 38 педагогов. Более половины преподавателей обладают квалификационными категориями, включая педагогов-мастеров, модераторов, экспертов и исследователей.