Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz
Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами Парламента в реализацию поручения Главы государства по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.
Законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ защиты профессиональной деятельности медицинских работников.
Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи посредством введения в Уголовный кодекс новой статьи, предусматривающей специальный объект правонарушения.
Новеллами вводится определение в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории.
«Таким образом, за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей, в зависимости от степени общественной опасности и тяжести причиненного вреда, предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы до лишения свободы», - говлрится в заключении к документу.