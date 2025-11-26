Вплоть до лишения свободы – поправки за нападение на медработников

Мажилис
49
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, законопроект инициирован депутатами Парламента в реализацию поручения Главы государства по ужесточению наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников.

Законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ защиты профессиональной деятельности медицинских работников.

Проект Закона предусматривает правовые нормы, направленные на ужесточение наказания за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи посредством введения в Уголовный кодекс новой статьи, предусматривающей специальный объект правонарушения. 

Новеллами вводится определение в Уголовно-процессуальном кодексе компетенции органов внутренних дел по проведению предварительного следствия и дознания по делам данной категории. 

«Таким образом, за применение насилия в отношении медицинских работников или водителей скорой медицинской помощи при исполнении ими своих служебных обязанностей, в зависимости от степени общественной опасности и тяжести причиненного вреда, предусматривается наказание в виде штрафа или ограничения свободы до лишения свободы», - говлрится в заключении к документу.

#нападение #законопроект #медики

