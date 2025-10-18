Врачи Казахстана и Узбекистана провели совместную операцию в Ташкенте

Здравоохранение
270

В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане совместная команда травматологов выполнила операцию по эндопротезированию сустава с помощью роботизированной техники, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Операции выполнил травматолог-ортопед Тимур Байдалин, заведующий отделением эндопротезирования ННЦТО им. академика Батпенова. Двум пациентам были установлены эндопротезы коленного и тазобедренного суставов.

Суть технологии в прецизионной точности. Робот позволяет заранее смоделировать операцию, учитывать мельчайшие особенности строения конкретного пациента и установить имплант с идеальной анатомической точностью. Для больного это значит меньше осложнений, быстрее восстановление и долгие годы активной жизни.

«Главное преимущество MAKO - возможность соединить опыт хирурга и высокую точность машины. Это новая планка качества в эндопротезировании», – отметил Тимур Байдалин.

Для узбекских специалистов участие в операции стало важным практическим опытом. Врачи не только наблюдали, но и сами работали на системе MAKO под руководством казахстанских коллег.

Заведующий отделением взрослой ортопедии РСНПМЦТО Одил Валиев поделился впечатлением:

«Мы давно ждали эту систему. Сегодня у нас была возможность увидеть её в деле и почувствовать разницу. Это большое событие для нашей ортопедии, и мы благодарны казахстанским коллегам за такую возможность».

Сегодня сделан шаг, который открывает реальные перспективы для совместного развития ортопедии и травматологии.

#Казахстан #Узбекистан #операция #врачи #травматологи

