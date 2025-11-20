Казахстан продолжает оказывать медицинскую помощь Афганистану после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав

По поручению Президента направлен гуманитарный груз и медицинская бригада, которая уже работает на месте с прошлой недели. Из государственного резерва доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.



В состав миссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с множественными травмами, политравмами и экстренными случаями.

В составе казахстанской бригады врачи ННЦТО им. академика Батпенова, Национального центра нейрохирургии и Национального координационного центра экстренной медицины.

За это время казахстанские врачи провели десятки консультаций, обследований и операций. Специалисты помогают локальным медикам врачам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств, проводят совместные разборы и подключаются к наиболее сложным случаям.