Время не вернуть назад: петицию против единого часового пояса обсудили в столице

В Министерстве торговли и интеграции не нашли подтверждения доводам о влиянии на здоровье населения перевода часовых стрелок

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На заседании рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате единого часового пояса в Казахстане было принято предварительное решение, передает Kazpravda.kz

Председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев выступил по данному вопросу.

«Доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения – не нашли своего подтверждения. Минздрав уже сказал, что оперирует статистическими данными, и такая статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения, повлиял на самочувствие населения», - отметил вице-министр.

По словам Балыкбаева, в течение всего периода, что рассматривались доводы заявителей, они не нашли своего подтверждения.

«Поэтому я озвучиваю предварительное решение министерства торговли и интеграции. Оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции», - добавил вице-министр.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Казахстане перешли на единый часовой пояс.