Время не вернуть назад: петицию против единого часового пояса обсудили в столице

Общество
188
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

В Министерстве торговли и интеграции не нашли подтверждения доводам о влиянии на здоровье населения перевода часовых стрелок

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

На заседании рабочей группы по рассмотрению петиции о возврате единого часового пояса в Казахстане было принято предварительное решение, передает Kazpravda.kz

Председатель рабочей группы, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев выступил по данному вопросу. 

«Доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии и на здоровье населения – не нашли своего подтверждения. Минздрав уже сказал, что оперирует статистическими данными, и такая статистика не нашла подтверждения, что перевод часов в 12 областях и трех городах республиканского значения, повлиял на самочувствие населения», - отметил вице-министр.

По словам Балыкбаева, в течение всего периода, что рассматривались доводы заявителей, они не нашли своего подтверждения.

«Поэтому я озвучиваю предварительное решение министерства торговли и интеграции. Оно звучит так: отказать в удовлетворении петиции», - добавил вице-министр.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года в Казахстане перешли на единый часовой пояс. 

#решение #петиция #часовой пояс

Популярное

Все
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
В армию... на месяц
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели
НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя Мухаммедсабыра Базарбайулы
В четвертьфинале Олимпиады Назым Кызайбай сразится с колумбийкой
Рекордную партию наркотиков задержали на границе в РК
Спасение души не терпит суеты
«Крепкий парень» или настоящая женщина?
Высокой кухне будут обучать наших студентов
Дорогой возрождения
Тихо! Идет экзамен!
Дорога от стиха до пули
Камера любит естественность
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В армию... на месяц
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]