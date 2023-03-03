Время подачи заявки на изготовление паспорта и удостоверения сократится до 10 минут

Общество, Технологии
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Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется.

Фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

Инновационный проект "Терминал документирования" представили министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину, и министру внутренних дел Марату Ахметжанову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

По словам Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.

«Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь благодаря терминалу документирования процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется», - отметил министр.

Услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане. Так, за прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги. Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема Госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов.

На сегодня 4 терминала установлены в ЦОНе Астаны по адресу ул.Керей и Жанибек хандар, 4/1. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

«Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных», - отметил председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Для того, чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через БВУ.

К слову, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.

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