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Время сберегать
Александр Вербинин

В 2020 году, в течение которого весь мир боролся с пандемией коронавируса, в казахстанских банках наблюдался рост депозитного портфеля. Зачастую рост сбережений является ответом граждан на ухудшающуюся экономичную ситуацию, когда вмес­то крупных покупок и отпусков домохозяйства предпочитают откладывать больше на «черный день».

По оценке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в прошлом году прирост депозитной базы банков составил 3,6 трлн тенге. При этом отмечался рост доверия к банковской системе со стороны всех категорий клиентов. Так, депозиты ­физических лиц выросли на 18% – до 10,9 трлн тенге, юридических лиц на 23% – до 10,6 трлн тенге.

В значительной степени прирост депозитной базы позволил нарастить активы. По данным АФК, несмотря на снижение экономики страны на 2,6%, активы банковского сектора в 2020 году выросли на 16%, что является рекордным показателем за пос­ледние 5 лет. В том числе совокупный ссудный портфель увеличился на 7,1%. При этом драйвером роста кредитов экономике выступало ипотечное кредитование, на долю которого пришлось 80% от прироста.

«В сложных операционных условиях прошедшего года банковский сектор продемонстрировал впечатляющие результаты, свидетельствуя об устойчивости банковской системы к шокам, что во многом обусловлено ранее проведенной совместной работой по укреплению финансовой стабильности сектора (высокие буферы капитала, ликвидности), а также регуляторными послаблениями и мерами Правительства по поддержке бизнеса и населения», – отмечают аналитики АФК.

С другой стороны, в условиях пандемии COVID-19 менялись поведение, потребности и ожидания клиентов. Отвечая на вызовы нового времени, кредитные учреждения пересматривали операционные модели, расширяли сферу применения цифровых каналов связи. Например, предоставили процедуру удаленной идентификации, развивали маркетплейсы и экосистемы, что повышало доступ к банковским услугам и увеличивало уровень клиентоориентированности. Оперативная цифровизация сервисов, операционных процессов и организационных структур способствовала продвижению финансовой инклюзии, наращиванию доли рынка в условиях усиления конкуренции за качест­венных заемщиков и получению дополнительной прибыли.

«Таким образом, банки страны все больше выходят за рамки традиционных финансовых продуктов (кредиты, депозиты), стремясь предоставить широкий спектр услуг и решений, направленных на удовлетворение потребностей и желаний населения и бизнеса. Такой подход позволит им стать более клиентоориентированными и завоевать лояльность клиентов, а также будет способствовать устойчивости к будущим стресс-тестам», – полагают авторы аналитического отчета АФК.

Вместе с тем, по их мнению, по мере дальнейшего восстановления экономической активности в стране необходимость в ряде мер поддержки экономики, возможно, спадет. Соответственно, очень важно, чтобы банковские заемщики могли поддерживать свою способность обслуживать кредиты, тем самым ограничивая риски потенциальных кредитных потерь.

Эксперты АФК убеждены, что в текущем году тренды на цифровизацию услуг и предоставление новых решений, консолидацию игроков и усиление конкуренции с высокой вероятностью найдут свое дальнейшее продолжение, что будет обуславливать здоровый и устойчивый рост показателей сектора при прочих равных условиях.

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