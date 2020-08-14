Время возможностей

Хороших примеров немало



Появление нового коронавируса привело к масштабным изменениям на рынке труда по всему миру, и это влияние еще будет долгим. В Казахстане, по данным Минтруда, в марте-апреле без доходов остались более 4 млн человек, в июне безработными числились 700 тыс. казахстанцев.

Конечно, многие из них могли как-то протянуть благодаря накоплениям и соцвыплатам. Но в долгосрочной перспективе последствиями пандемии станут реструктуризация экономики и, соответственно, смена места работы для миллионов граждан, ослабление связей с рынком труда и потеря социальных связей.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что последствия нынешней ситуации будут ощущаться десятилетиями, поскольку пандемия – это гораздо больше, чем кризис здравоохранения, это экономический и во многих странах политический кризис. К числу последствий необходимо отнести ухудшение психологического состояния населения, что связано с безработицей, ростом цен, необходимостью менять свой привычный образ жизни.

С одной стороны, благодаря тому, что рынок труда у нас достаточно адаптивный, с огромным количеством случайных рабочих мест, можно надеяться, что каждый найдет в нем что-нибудь для себя. С другой – нужно иметь определенный набор качеств, чтобы суметь остаться на плаву, переформатироваться.

Хороших примеров вокруг уже немало. Бывший дальнобойщик наладил доставку товаров из района в собственное село. Выпекавшая на заказ торты девушка открыла на дому мини-пекарню. Моя сестра, потерявшая работу из-за закрытия курортной зоны, где она живет, стала больше вязать. Она и раньше обвязывала всю родню, а теперь делает это на заказ, продвигая в социальных сетях свое маленькое дело.

На моих и еще сотен FB-друзей глазах разворачивается история бывшей коллеги, которая, к сожалению, не захотела себя назвать. Оставшись не у дел – они с мужем профессиональные пиарщики, организаторы мероприятий – семейная пара вплотную занялась… консервацией! А так как делать это они любят и умеют, клиентов у них теперь хоть отбавляй. Судя по постам, к делу подошли серьезно, и все равно пока опасаются особо афишировать свой маленький бизнес, так как до конца не разобрались с тонкостями ведения дел.

Быть открытым новому

Около года назад мною был опубликован материал о дизайнере одежды, имидж-стилисте Аиде Есеналиной. Она долго шла к своей детской мечте и наконец создала собственный бренд одежды. Но поводом для нашей очередной встречи стала ее новая профессия.

– У нас в стране и без коронавируса и локдауна было тяжело производить одежду: нет своего сырья, ни иголок с нитками, ни фурнитуры. Моя одежда была в среднем ценовом сегменте, ведь если продавать по цене ниже среднего, то нужно использовать самые дешевые ткани и фурнитуру, чего мне делать не хотелось. Был вариант закупать ткани оптом из Китая, но для этого должны быть большие объемы. А я начала с небольших коллекций, отдавая все на аутсорсинг, – рассказывает Аида. – Пока я шила одежду, столкнулась с одной из важных проблем в отрасли – нехваткой и текучестью кадров. На рынке просто катастрофически не хватает профессионалов. Сколько раз мне приходилось переделывать испорченную партию, а иногда и вовсе выбрасывать! То конструктор неправильно построит лекала, то закройщик допустит ошибку, то швея по неопытности пришьет не так. Ни разу не было, чтобы все отшили в срок и по плану, – вспоминает Аида. – В любом деле для успешного результата нужны годы упорного труда и опыта. Я это понимала и готова была тянуть свою лямку и дальше.

Но пандемия внесла в ее жизнь свои коррективы. Продажи не то что упали, они исчезли совсем, сетует девушка. Производить что-то с закрытием границ, с введением карантина и нынешним курсом доллара стало невозможным. Дизайнер посчитала, что глупо просто сидеть и ждать, а потом пытаться реанимировать свое дело. И приняла решение двигаться дальше, но уже по другому курсу. К счас­тью, подобный опыт уже был в ее жизни, ведь еще раньше она была обыкновенной госслужащей. Да и аутсорсинг, как оказалось, пришелся кстати. Ведь если бы у Аиды было свое производство, большие вложения и люди в штате, то было бы намного тяжелее свернуть с курса. А так все прошло более или менее безболезненно. И к процессу очередного обнуления Аида подошла без страха и сомнений.

– В прошлом, когда я работала на разных проектах, пересекалась с графическими дизайнерами. И втайне всегда завидовала тому, что они могут заниматься только визуальной составляющей проекта, – продолжает наша героиня. – И вот через неделю после объявления первого карантина я приняла твердое решение – учиться на графического дизайнера! Это мне близко, все-таки профессия где-то смежная. Это востребованная креативная услуга, не требующая постоянных вложений и расходов. Результат зависит только от меня, и есть возможность удаленной работы из любой точки мира.

Еще через неделю Аида Есеналина подала документы в один московский диджитал-онлайн-университет. Обучение займет один год, причем она уже «отбила» стоимость своего диплома новыми заказами. Университет помогает в трудоустройстве в Москве своим лучшим студентам, а Аида, я уверена, точно будет среди них.

Графический дизайн схож с профессией дизайнера одеж­ды, только здесь идеи, замыс­лы выражаются через образы, изображения, шрифты, видео на рабочем столе компьютера. Графический дизайнер создает логотип, фирменный стиль, брендбук компании, дизайн любой полиграфической продукции или упаковки, делает презентации, инфографики, видеоанимации. Туда же относится веб-дизайн и дизайн мобильных приложений. В этом направлении просто неограниченный простор для развития и работы.

– С первых дней я поняла, что это мое, я на своем месте. И даже карантин и изоляция не помешали мне. Напротив, я увидела в этом отличную возможность спокойно обучаться. Сейчас уже есть первые клиенты и заказы, – признается девушка. – Главное – доверять своим ощущениям, быть открытой новому и не переставать развиваться. Тогда все само как надо складывается в твой жизненный пазл. В моем случае переход на новый этап случился при помощи пандемии. И я благодарна за это, так как теперь понимаю, что прежняя сфера не была для меня близкой. Да, я ходила на показы, всякого рода фэшн-тусовки, но никогда не чувствовала себя на своем месте. Это все было какое-то ненастоящее, своего рода ярмарка тщеславия, где повсюду неискренность и приходится постоянно играть. А я люблю во всем простоту и настоящие эмоции.

К имидж-дизайну Аида всегда относилась с точки зрения практической пользы, но не как к модному занятию. Поэтому легко поменяла сферу, даже почувствовала облегчение. Причем у многих обнуление сопровождается финансовым упадком, проработкой различных страхов и комплексов или же кризисом в отношениях. Но не нужно бояться этого состояния, считает Аида, если вы развиваетесь и растете, финансовый и личностный кризис – это временные явления.

– Этот этап, с одной стороны, пугает, но, с другой, он дает возможность заново познакомиться с собой: переосмыслить и пересмотреть свои взгляды, свою жизнь в целом. Внутри происходят самые серьезные и важные трансформации, силу и значимость которых вы осознаете позже. И еще: любой опыт, будь то жизненный или профессиональный, не проходит бесследно. Как говорил Стив Джобс, «соединяя точки и оборачиваясь назад, ты понимаешь, что все было не зря и имеет свой смысл». Так, весь мой профессиональный опыт, начиная с госслужбы и PR и заканчивая дизайном одежды, сейчас приносит мне огромные плоды, – резюмирует Аида.

Адаптивность и потребительство

Директор психологического центра «Келешек» Наталья Семененко также считает кризис началом новых возможностей, но только у людей с определенным набором качеств.

– Резюмируя истории ваших героев, можно сказать, что оказаться в плюсе помогают следующие качества. Первое – это адаптивность. К сожалению, это качество сейчас напрочь убивают у детей. Родители боятся перемен: ой, у ребенка новый учитель, новый класс, новая школа… Это катастрофа, ребенок не справится... А ведь чем быстрее человек адаптируется к меняющимся обстоя­тельствам, тем он успешнее, – говорит психолог. – Второе – это потребительство. Плохо, когда человек привыкает к тому, что его потребности удовлетворяются всегда, стабильно и без особого напряжения. Он не учится предпринимать усилий для достижения своих целей. И это тоже следствие воспитания.

Сегодня инфантильность присутствует у большого количества молодых людей, сетует Наталья Семененко. Современные родители максимально стремятся удовлетворить потребности своего ребенка, и в результате он не учится достигать каких-то целей.

Также большое значение имеют особенности темперамента. Флегматики и сангвиники более стрессоустойчивы, холерики и меланхолики склонны драматизировать ситуацию.

– Но и с этими особенностями можно и нужно справляться. Это же не приговор, что ты родился с таким типом нервной системы и всю жизнь будешь ранимым и несчастным. Есть такие понятия, как самовос­питание, саморазвитие, личностный рост, – напоминает психолог.

Пандемия и кризис обнажили слабые моменты в воспитании и идеологии. Если присутствовал культ денег, то стало ясно, что деньги не защищают от коронавируса, не помогают найти свое новое предназначение. Начинают меняться ценности. Такие потрясения – социальные, природные – историчес­ки случаются в нашей жизни и помогают определить свои возможности, сильные и слабые стороны.

По мнению специалиста, инфантильность и потребительство сказываются и в отношении граждан к государству в сложившейся ситуации. Отсюда и многочисленные гневные пос­ты в социальных сетях, критика Правительства, Минздрава, врачей… Ведь случилось так, что приходится не только полагаться на кого-то, но и предпринимать самому действия. Наталья Семененко опасается всплеска психосоматических заболеваний, обострения хронических болезней, что вполне возможно у людей, не умеющих справляться со стрессом.

– Для кого-то коронакризис стал очередным стартом, новой точкой отсчета, а для кого-то – долгожданной передышкой в длительной гонке за успешной жизнью, и это тоже замечательно, – утверж­дает психолог. – Многие мои клиенты с удовлетворением отмечали, что использовали это время для отдыха, совместного время­препровождения с семьей, занятий с детьми. Другие наконец осуществили свою мечту: научились играть на гитаре, освоили особую технику вышивания. Все это тоже когда-нибудь пригодится и уж точно поможет пережить трудные времена, ведь пандемия рано или поздно закончится, и то, какими мы из нее выйдем, зависит только от нас самих.