Вручены государственные и почетные отраслевые награды

Экономика,Общество
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Ерик Абитов

В Министерстве промышленности и строительства РК в преддверии Дня геолога состоялась торжественная церемония награждения ветеранов и выдающихся специалистов геологической отрасли.

Фото: gov.kz

Глава министерства Ерсайын Нагаспаев в своей поздравительной речи подчерк­нул неоценимый вклад геологов в развитие нашей страны. Он отметил, что благодаря их труду, преданности делу и стремлению к новым открытиям в текущем году площадь изученных недр достигла 2 млн квадратных километров. К 2026 году этот показатель планируется увеличить до 2,2 млн.

Наблюдается значительный рост показателей в геологической науке и рудной сырьевой добыче. Проведенные реформы в сфере недропользования создают благоприятные условия для привлечения инвесторов, что способствует дальнейшему развитию отрасли.

Министр акцентировал внимание на том, что сегодня необходимо обеспечить решение важнейших задач, поставленных Главой государства и Правительством по углубленному изучению недр, внедрению инновационных технологий в разведку и добычу полезных ископаемых, а также обеспечение эффективного и экологически безопасного использования природных ресурсов. Также особое внимание важно уделить наращиванию запасов редких и редкоземельных металлов, имеющих стратегическое значение для экономики Казахстана.

За заслуги и вклад в развитие отрасли 28 специалистов получили вчера свои награды из рук министра. Так, орден «Еңбек даңқы» ІІІ степени вручен главному геофизику ТОО «Professional Geo Solutions Kazakhstan» Андрею Светличному, ордена «Құрмет» удостоились ветеран геологии Хаирлы Абилхасимов, пенсионер, ветеран геологии Абулказым Батыров, пенсионер, ветеран геологии Аширали Бижанов, главный научный сотрудник лаборатории Института геологических наук им. К. Сатпаева Николай Жуков, ведущий геологоразведчик ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» Рахат Кукее­ва, заместитель главного геолога службы геологоразведки департамента геологии ТОО «Корпорация «Казахмыс» Талгат Матишев, ведущий геолог ТОО «Гео­тек» Бакытгул Мусиева, главный гео­лог шахты им. Тусупа Кузембаева АО «Qarmet» Александр Николаенко, ветеран геологии, главный геолог ТОО «ОНИКС-Р», директор ТОО «Геоспектр» Валерий Руснак.

Почетную награду «Қазақстанның Еңбек сіңірген геологы» получили заслуженные геологи Казахстана Марат Битимбаев и Серикбек Даукей. Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоились профессор Satbayev University Акмарал Байсалова, руководитель департамента АО «Маңғыстаумұнайгаз» Гульшат Исмаилова, геолог «Центргеолсъемка» Наталья Комарова, мастер бурения ТОО «Акпан» Ергали Курабаев, директор Геологоразведочного колледжа Назигуль Минаева, заведующая лабораторией ТОО «Институт геологических наук им. К. Сатпаева» Саида Ныгматова. Также большая группа работников отрасли награждена нагрудным знаком «Еңбек сіңірген геолог», учрежденным в нынешнем году.

По словам министра, это важный шаг в признании заслуг специалистов, посвятивших свою жизнь изучению и сохранению природных богатств Казахстана.

– Мы в очередной раз видим, что труд геолога оценен по достоинству, – в свою очередь поделился впечатлениями академик, профессор, директор Института геологических наук им. К. Сатпаева Герой Жолтаев. – Президент страны в своем Послании народу подчеркивал необходимость активизации геологоразведки. Сегодня стало очевидно, что поручения Главы государства выполняются в полном объеме

#награды #вручение #Минпром #геологи

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