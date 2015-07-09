Свежий выпуск Все дороги ведут в ЦОН Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

Должен получиться неплохой подарок городу к предстоящему в следующем году десятилетию с начала функционирования областного ЦОНа и его отделов и секторов, тем более что размещались они, как правило, в приспособленных помещениях. В Плане нации «100 конкретных шагов» тема ЦОНов обозначена в сотом шаге как создание государственной корпорации «Правительство для граждан», которая станет единым провайдером государственных услуг по образцу Canada Service в Канаде и Centrelink в Австралии. Государственная корпорация интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему. Казахстанцы будут получать все государственные услуги в одном месте, к тому же прошедшие Меж­дународную сертификацию госус­луг на соответствие стандартам менеджмента качества серии ISO 9000.

У миллионов простых граждан поход в ЦОН – один из первых и важнейших шагов в их обыденной жизни. Начиная с получения документов о рождении, продолжая бумагами о житье-бытье, приходе-уходе имущества и так далее. Пока не было ЦОНов, обретение каждой «бумажки», без которой ты, как утверждалось в приснопамятной пословице, «букашка, а с бумажкой – человек», превращалось в посещение отраслевого учреждения, которое еще надо было отыскать. Отпрашивайся с работы или учебы, занимай очередь к чиновнику, подчас терпи его чванство да еще и «умасливай», в том числе материально. По размеру те взятки, конечно, не самые крупные, зато по размаху – «школа миллионов».

Центры обслуживания населения были созданы для оказания госус­луг по принципу «одного окна», чтобы исключить бюрократию и устранить административные барь­еры, создающие условия для мздоимства. И с первых дней своего существования стали приобретать благожелательную репутацию. Главными положительными качествами ЦОНов стали обеспечение равного доступа для всех, создание возможности в одном месте получить государственные услуги различных органов, а также постепенное исключение непосредственного контакта между исполнителями документов и клиентами. Если во время запуска центров в них оказывалось 25 услуг, то в настоящее время – 191.

Сегодня в области функционируют 23 ЦОНа, из них 8 городских и 15 районных отделов. Также в четырех населенных пунктах действуют секторы. Кроме того, в сельском отделении почтовой связи Мендыкаринского района сотрудником Казпочты осуществляется прием документов на оказание услуг ЦОНом.

В 2011 году ЦОНы были переданы из Министерства юстиции в Министерство связи и информации РК. А оно объявило модернизацию центров «Перезагрузка-2011». В этот проект были включены серь­езные новшества. Например, система безбарьерного обслуживания клиентов, разработанная в целях и прозрачности процесса предоставления государственных услуг, и искоренения условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. А также оптимизация бизнес-процессов путем сокращения количества требуемых от клиентов документов и интеграции информационных систем государственных органов с ИИС «ЦОН», что позволило сократить время обслуживания с 40–60 минут до 15–20. Плюс внедрение функции отслеживания статуса исполнения государственной услуги. При этом система в режиме реального времени отражает и моментально выдает результаты о текущей работе ЦОНа. Клиент, получив талон электронной очереди, автоматически попадает в информационную систему, после чего администраторы следят, чтобы посетителя качественно обслужили, а сам этот процесс не превышал времени обслуживания по стандарту. С помощью системы можно отследить, где и когда скапливается очередь клиентов, оценить нагрузку на отделы, увидеть статистику посещений клиентами за любой период и стадию готовности документа.

«Перезагрузка-2011» – это и реализация механизма бронирования времени на прием в ЦОНе по Интернету или через Единый контакт-центр государственных органов, сокращение очереди на оплату госпошлины у банковской кассы путем предоставления возможности оплаты через платежный шлюз «электронного правительства» посредством банковской карточки. Это сокращение времени получения наиболее востребованных государственных услуг посредством терминалов и внед­рение системы оценки работы сотрудников ЦОНа получателем государственной услуги посредством дублирующих сенсорных мониторов Touchscreen, что позволяет оперативно отслеживать качество обслуживания.

Одно из важных направлений в деятельности ЦОНов – переход к предоставлению государственных услуг с бумажных носителей на электронный формат, который полностью соответствует мировым тенденциям.

– Для популяризации портала «электронного правительства» во всех отделах ЦОНов функционируют уголки «Е-gov», в которых проводится обучение граждан работе с порталом, разъясняется порядок получения государственных услуг посредством электронно-цифровой подписи, – говорит директор филиала РГП «Центр обслуживания населения по Костанайской области» Еркин Жумабай.

За 2014 год было выдано 100 807 электронно-цифровых подписей. За 5 месяцев 2015 года – 85 273. Для удобства жителей отдаленных населенных пунктов с 2012 года работают мобильные центры обслуживания населения, главная задача которых – сэкономить деньги и время граждан. В области мобильные ЦОНы закреплены на базе отделов Аулие­кольского, Амангельдинского, Узункольского, Карабалыкского и Денисовского районов и охватывают 133 населенных пункта. Прием документов они ведут по тем же направлениям, что и в зданиях ЦОНов. А с марта нынешнего года вместе с ними в отдаленные сельские округа выезжают представители Государственного центра по выплате пенсий и АО «Казпочта». Сотрудники ГЦВП оказывают наиболее важные социальные услуги, в частности назначение пособий, пенсионных выплат, а работники АО «Казпочта» помогают гражданам открыть счет для их назначения.

С 2012 года в налоговом комитете и управлении дорожной полиции консультантами ЦОНов ведется обучение граждан самостоятельной оплате штрафов и налоговых сборов через платежный шлюз «электронного правительства» посредством банковских карт. Эта работа включает в себя пошаговое разъяснение пользования услугами портала «электронного правительства» посредством картридеров и банковских карт.

Для удобства граждан и повышения уровня компьютерной грамотности населения с 2013 года во всех ЦОНах созданы сектора самообслуживания Connection Point. Сектор самообслуживания представляет собой компьютеризированный уголок, в котором каждый клиент при помощи консультанта ЦОНа самостоятельно может получить любую электронную государственную услугу на портале «электронного правительства». Через СonnectionPoint в 2014 году было оказано 180 997 консультаций, гражданами самостоятельно получено 12 990 электронных услуг. За 5 месяцев 2015 года – 140 424 консультации, 127 542 услуги.

С октября 2013 года с целью создания безбарьерного общества для людей с ограниченными возможностями ЦОНами проводится работа по предоставлению государственных услуг с выездом на дом. Оставить заявку на получение любой госус­луги инвалиды могут по телефону 1414. С прошлого года счет оказанных таким образом услуг пошел на сотни в месяц.

В прошлом году была начата регистрация граждан в «мобильном правительстве», которое представляет собой дополнительный канал предоставления услуг населению. Его пользователи могут получать уведомления на свой сотовый телефон о готовности документов в ЦОНе и на портале «электронного правительства», об изменении очереди в детский сад, о нарушении ПДД и сумме штрафа, а также многое другое. Услуга быстро набирает популярность.

Теперь несколько слов о строящемся специализированном центре обслуживания населения. В нем будут оказываться такие услуги, как регистрация автотранспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации, а также выдача государственных номерных знаков, прием теоретического и практического экзаменов на знание Правил дорожного движения и вождения автотранспорта, выдача водительских удостоверений.

Стоит отметить, что процесс сдачи практического экзамена в специализированных ЦОНах полностью автоматизирован. Водитель самостоятельно проходит дистанцию, без вмешательства инструктора, и электронная система сама выставляет оценку. Речь о стремлении решить одну из самых больных проблем в подготовке будущих водителей – низкий уровень навыков практического вождения. Вполне очевидно, что наши дороги оставляют желать много лучшего, – но чем хуже дорога, тем более умелым должен быть водитель, чтобы избежать ДТП, да еще с тяжкими последствиями. Нельзя пропускать неумех за руль автомобиля – источника повышенной опасности!

В здании спецЦОНа также будут находиться кабинеты психоневролога и нарколога, кабинеты для прохождения водительской комиссии. Помимо автоматизированного автодрома, предусмотренного проектом, на территории нового комплекса будет также функционировать мотодром, где любители смогут сдать экзамены на управление мотоцик­лом, мопедом, квадроциклом.

Основной критерий при оказании государственных услуг – их качество. Клиент, который обращается в ЦОН, должен забрать по истечении определенного времени в отделе выдачи исполненный документ, а не уведомление об отказе. Менторами филиала проводится постоянная работа по обучению сотрудников ЦОНов. В рейтинге центрального аппарата РГП «ЦОН» по основным показателям деятельности центров обслуживания населения за 2013 год Костанайская область заняла 11-е место, а в 2014 году вошла в группу лидеров. Надо полагать, что результатом этого соревнования оказывается обеспечение равного доступа к государственным услугам для всех категорий населения республики, а не только отдельных регионов, и создание возможности повсюду в одном месте оперативно получить услуги по изготовлению документов различных государственных органов.



