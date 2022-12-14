Все претензии – к охране

Горожане, еще не успевшие стать новоселами, с ужасом наблюдают за окончанием строительства. Потенциальных жильцов дома № 3 в 21-м квартале шокировали, в частности, сталактиты, образовавшиеся прямо посреди одной из квартир на третьем этаже.

В акимате пояснили, что ледяные столбы появились в результате порыва системы отопления.

Дома № 2 и 3 в 21-м квартале мик­рорайона «Кунай» строило ТОО «Марал Курылыс». В октябре договор с этой организацией расторгли из-за неисполнения обязательств, она признана недобросовестным участником госзакупок.

До определения новой подрядной организации сохранность домов обеспечивается охранной фирмой «Нур Сакшы». При осмот­ре зданий выявлено, что вода протекла из крана «Маевского» (устройство для выпуска воздуха из радиаторов центрального водяного отопления). Отделом строительства города приняты меры по устранению аварии.

Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о происшествии, прокомментировали ситуацию в акимате города, заверив, что дефекты от порыва будут устранены подрядчиками. Сейчас объявлен конкурс, в ходе которого и определится строительная фирма, которая завершит работы по возведению домов в микрорайоне «Кунай».