Изменения были рассмот­рены и утверждены на XXI внеочередной сессии областного маслихата, в которой принял участие аким региона Асхат Шахаров. Сессия прошла под председательством главы маслихата области Гулкасимы Суентаевой.

Президент Касым-Жомарт Токаев­ неоднократно подчеркивал, что развитие сельских территорий и улучшение условий жизни граждан являются одними из главных приоритетов государственной политики. Речь идет не только о строительстве жилья, школ, больниц и дорог, но и о создании комфортных условий для жизни и работы сельчан. Для этих целей значительная часть бюджетных средств ежегодно направляется на благоустройство, модернизацию инженерных сетей и развитие социальной сферы в районах. Средства используются прежде всего для обеспечения стабильного отопительного сезона, модернизации систем водоснабжения и дорог, развития социальной инфраструктуры.

– Наша задача – работать на перспективу, своевременно решать возникающие вопросы и создавать условия, в которых люди будут чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Мы стремимся к тому, чтобы каждый проект, каждая инициатива приносили реальную пользу населению и повышали качество жизни в регионе. Важно сохранять системность в работе, учитывать мнение жителей и действовать открыто, чтобы укреплять доверие между властью и обществом, – отметил аким.

На сессии руководитель управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области Нуржан Максатов представил доклад об уточнении областного бюджета на 2025 год. Общий объем корректировки составил 16,8 млрд тенге. По его словам, дополнительное финансирование обеспечено за счет роста доходов бюджета, а также неосвоенных и сэкономленных средств.

Значительная часть расходов в размере 9,1 млрд тенге направлена в бюджет развития регио­на. Управлению строительства выделено 3,3 млрд тенге. Из этой суммы на строительство спортивного зала для ДЮСШ им. В. Цехановича в Шалкаре и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Алия Кобдинского района в совокупности предусмотрено 550 млн тенге. В новом спортзале создадут самые лучшие условия для тренировок 750 детей, занимающихся боксом, дзюдо и греко-римской борьбой, а комплекс в селе Алия станет центром спортивной и оздоровительной работы для местного населения.

На строительство новой школы на 60 мест в селе Калыбай Иргизского района выделено 50 млн тенге. С ее вводом решат проблему малокомплектных классов и создадут комфортные условия для обучения местных детей. На завершение строительства библиотеки в поселке Шубаркудык распределили 138 млн тенге. Библиотека станет центром культурной жизни сельчан и будет оснащена современными ресурсами.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері» 282 млн тенге направлены на наружные инженерные сети, 52 млн предусмотрели на строи­тельство спортивного комплекса для людей с ограниченными возможностями в микрорайоне Алтын орда города Актобе, с помощью которого параатлетам откроют доступ к занятиям спортом. Кроме того, 90 млн тенге выделены на электроснабжение микрорайона Самал города Кандыагаша, что обеспечит надеж­ное и безопасное энергоснабжение жителей района.

Для приобретения жилья социально уязвимым категориям граждан за счет облигационного займа планируется направить 8,5 млрд тенге, при этом 2,1 млрд тенге предусмотрены на софинансирование из местного бюджета.

Управлению энергетики Актюбинской области выделено 3,1 млрд тенге. Эти средства будут направлены на завершение газификации в селах Аккемер, Бестамак, Алабас, Сарысай и Биршогыр, проведение работ по водоснабжению и водоотведению в Актобе и районах, установку уличного освещения, а также капитальный ремонт и модернизацию девяти многоквар­тирных домов.

Управление автомобильных дорог получит 2,7 млрд тенге. В частности, средства будут использованы для среднего ремонта местных и внутрипоселковых трасс, строительства четырех городских объектов в Актобе и реконструкции дорог в Байганинском, Мугалжарском, Темирском, Каргалинском и Хромтауском районах.

В проекте бюджета также предусмотрены средства для сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта и сельского хозяйства. В аграрном секторе 350 млн тенге планируется направить на субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу, а 866 млн – на пополнение продовольственного стабилизационного фонда.

– Все проекты, предусмотренные в уточненном бюджете, направлены на социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни населения, включая модернизацию инфраструктуры, развитие образовательной и спортивной сферы, поддержку сельских территорий и социально уязвимых граждан, – подчеркнул Нуржан Максатов.

Председатель постоянной комиссии областного маслихата по вопросам бюджета, регионального и отраслевого развития Нурлан Махамбетов отметил, что депутаты и администраторы бюджетных программ детально рассмотрели и обсудили данный вопрос на заседаниях. Решение было единогласно поддержано народными избранниками.

В ходе сессии депутаты также­ подняли ряд актуальных вопро­сов, связанных с экологией, состоя­нием медицины и поддержкой бизнеса. Так, были затронуты вопросы строительства нового полигона ТБО вблизи села Бадам­ша, модернизации оборудования областной многопрофильной больницы, а также расширения программы «Өркен» на город Актобе для поддержки малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание уделено пропускным пунктам на границе с Россией. Депутаты предложили создать лаборатории ветеринарно-­санитарной экс­пертизы для скоропортящейся продукции.

Все озвученные на сессии запро­сы приняты к рассмотрению, а реализация предложений будет находиться под постоянным контролем областного маслихата.

В заключительном слове глава региона Асхат Шахаров ответил на вопросы депутатов и поделился планами на ближайшее будущее. По его словам, в последние годы в регионе системно ведется строительство не только жилых домов, но и школ, детских садов. На развитие образовательной сферы в этом году дополнительно выделено 2,5 млрд тенге, что позволит укрепить материально-техническую базу государственных и частных школ, а также продолжить поддержку дошкольных учреждений и колледжей. В жилищной сфере дополнительно выделено 2,1 млрд тенге, что позволит ввести в экс­плуатацию более 1 000 новых квартир.

Сельское хозяйство остается стратегическим направлением области. Асхат Шахаров отметил, что фермеры получают существенную помощь через субсидирование процентных ставок и льготное лизинговое финансирование. На сегодняшний день уже выделено 350 млн тенге, а к концу года планируется освоить свыше 2 млрд. Поддержка племенного животноводства и сельской инфраструктуры будет продолжена.

Аким также подчеркнул, что власти обращают внимание на жалобы жителей по поводу роста цен на продукты питания и принимают меры для стабилизации ситуации. Кроме того, ремонт дорог находится под постоянным контролем. В текущем году дорожные службы ремонтируют 533 км трасс по всей области.

В завершение аким отметил, что все вопросы, поднятые на сессии, будут детально проработаны.