Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году

По прогнозам Всемирного банка, объем водных ресурсов в Казахстане к 2030 году снизится с 90 до 76 км³ в год. Примерно такой же прогноз делают и казахстанские ученые. Это означает, что дефицит воды в стране уже через 8 лет составит порядка 12–15 км³ в год, то есть около 15%.

До сих пор наша экономика не сталкивалась с подобным дисбалансом водных ресурсов, и мы еще не ощущали такой дефицит воды.

У нас принято много различных государственных программ (нацпроектов) в разных отраслях экономики. Однако возникает вопрос:­ хватит ли водных ресурсов для их реализации?

Как указывают международные эксперты, главной проблемой в Казахстане является несовершенство системы планирования и контроля водных ресурсов. То, что мы делаем, называется не управление водными ресурсами, а управление спросом на воду (управление водопотреблением).

Во-первых, мы до сих пор не владеем точной информацией о запасах водных ресурсов в респуб­лике. Государственный водный кадастр должно проводить РГП «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас делается. Для этого необходимо перевести мониторинг водного фонда в цифровой формат и технологии дистанционного зондирования. А у нас в большинстве водоемов отсутствуют даже гидрологические посты.

Во-вторых, нужно обновить с учетом современных требований Схему комплексного использования и охраны водных ресурсов Казахстана, что является основой стратегии и тактики рацио­нального использования воды.

В-третьих, необходимо определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна. Без этого экономное использование водных ресурсов невозможно. То, что сегодня сделано РГП «Казводхоз» – единые на всю республику тарифы на поливную воду, – это нонсенс, такой подход противоречит мировой практике!

В-четвертых, коэффициент полезного действия оросительных систем в республике не превышает 0,45–0,55, то есть почти 50% поливной воды в них теряется. Только на 16% орошаемой пашни используются технологии капельного орошения и дождевальные установки. Иначе говоря, большая часть поливной воды у нас уходит в песок. Поэтому необходимо менять политику господдержки в орошаемом земледелии. Ее должны получать только те, кто внедряет водосберегающие технологии.

В-пятых, в условиях аридизации климата подземные воды являются нашим стратегическим фондом. Прежде всего необходимо объективно оценить их запасы и качество, разработать детальную карту подземных вод. Такие фундаментальные обследования должны выполняться под строгим контролем государства при участии ученых и специалистов гидрогеологов. А мы эту работу, в большей части, отдали на откуп частным организациям. Планируем, что свыше тысячи сел в стране будут обеспечены качественной питьевой водой за счет локальных систем водоснабжения (путем бурения скважин и установления блок-модулей), но уже сейчас возникают вопросы по достоверности утвержденных там запасов подземных вод. Другая проблема: в стране свыше 2 200 бесхозных самоизливающихся скважин, для строительства водозаборов мощностью до 50 м³⁄сутки сейчас не надо получать разрешение на спецводопользование, то есть такие скважины могут бурить все, кто может. Так мы безвозвратно теряем наш стратегический ресурс – пресную подземную воду.

В-шестых, одной из главных проблем в обеспечении населения качественной питьевой водой является отсутствие специализированных эксплуатирую­щих организаций. По данным Министерства здравохранения Республики Казахстан, 235 цент­рализованных и 483 локальных источника водоснабжения в стране являются бесхозными. У нас есть спрос за строительство объектов водоснабжения, но нет должного спроса за их содержание.

В-седьмых, в отрасли наблюдается катастрофический дефицит кадров. Если говорить прямо, проблему подготовки специалис­тов для водного хозяйства мы «заболтали», уже многие годы на всех совещаниях, слушаниях поднимаем этот вопрос, но он не решается. Необходимо откровенно признать: сейчас подготовку кадров для водного хозяйства на современном уровне мы своими силами уже не обеспечим. Самым коротким путем решения кадровой проблемы является открытие в Казахстане филиала ведущего в мире университета по водному хозяйству.

И наконец, главное: сейчас в условиях нарастающего дефицита воды многие страны меняют свою политику по управлению водными ресурсами, усиливают государственный контроль в этой сфере. В таких странах выстроена единая государственная вертикаль управления водными ресурсами, организовано специа­лизированное министерство (агентство) водного хозяйства. У нас же вопросом воды занимаются шесть министерств, местные исполнительные органы и АО «Самұрық-Қазына». Не зря международные эксперты считают, что водный кризис в Казахстане является следствием кризиса управления. В целом мы понимаем, что нельзя увеличивать число госорганов, но водное хозяйство – это тот сектор экономики, где экономить нельзя. Поэтому, учитывая стратегическую важность этой отрасли, назрел вопрос об организации в Казахстане самостоятельного ведомства по интегрированному управлению водными ресурсами и проведению единой государственной политики в облас­ти планирования, контроля и рационального использования водного фонда страны.