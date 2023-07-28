Всемирный день борьбы с гепатитом отмечают 28 июля

Общество, Здравоохранение, В мире
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Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом (World Hepatitis Day). Он проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в целях повышения осведомленности о проблеме вирусного гепатита. Впервые этот день прошел в 2011 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

фото: kazpravda.kz

Дата 28 июля была выбрана в честь дня рождения лауреата Нобелевской премии доктора Баруха Блумберга (Baruch Samuel Blumberg), который обнаружил вирус гепатита В (HBV), разработал тест и вакцину против него.

Гепатит – воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией, это одно из самых распространенных и серьезных инфекционных заболеваний в мире.

Существуют пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E.

Наиболее распространены в мире типы B и C. Типы A и E обычно передаются человеку через зараженную воду или пищу, они тесно связаны с ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.

Заражение типами B, C и D происходит через кровь инфицированного человека, а гепатитом B и C – также и при незащищенном половом контакте. Тип D инфицирует лишь тех, кто уже болен гепатитом B.

Острая инфекция может протекать с такими симптомами, как желтуха (пожелтение кожи и глаз), сильная утомляемость, тошнота, рвота и боли в области живота.

Типы B и C на ранней стадии болезни в ряде случаев протекают бессимптомно. Значительная часть инфицированных людей узнает о болезни, когда она стала хронической, иногда через десятилетия после заражения. Не зная о заболевании, они могут передавать его окружающим.

Инфекции гепатита В и С наиболее опасны и являются самой распространенной причиной цирроза и рака печени.

Гепатит не всегда вызывается вирусом. Существуют алкогольный, лучевой, токсический, лекарственный гепатит и пр.

Также причиной невирусного гепатита могут стать последствия COVID-19.

По оценке ВОЗ, только с гепатитами типа В и С в мире живут 354 миллиона человек. Ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования гепатитом В, столько же новых случаев – типом С и 20 миллионов случаев – типом Е. Типом D в мире заражено почти 5% людей, больных хроническим гепатитом В.

По данным ВОЗ, ежегодно от гепатита В и С в мире умирает 1,1 миллиона человек, 9,4 миллиона человек получают лечение от хронического гепатита С, у 10% людей диагностирован хронический гепатит В, 22% из них получают лечение. 42% детей в мире имеют доступ к дозе вакцины против гепатита В при рождении. В 2019 году около 290 тысяч человек умерли от гепатита С, в основном от цирроза и первичного рака печени.

В 2022 году мир столкнулся с новой вспышкой необъяснимых острых инфекций гепатита у детей. ВОЗ вместе с учеными работал над поиском причин этой инфекции, которая, видимо, не относится ни к одному из известных пяти типов вируса. К лету 2022 года заболели более тысячи детей по всему миру, большинство из них в Европе и США. Около половины европейских случаев произошли в Великобритании.

По уровню смертности гепатит стоит на втором месте после туберкулеза, а число инфицированных гепатитом в девять раз превышает число ВИЧ-инфицированных.

По оценкам ВОЗ, на первом месте по гепатиту находится Пакистан (свыше 10 миллионов больных). На втором месте Китай, далее следует Египет. На четвертом месте США и Россия.

Гепатит поддается профилактике и лечению. Однако, для более чем 80% людей с гепатитом, они не доступны. Для профилактики заражения гепатитами типов А, В, D и Е существуют безопасные и эффективные вакцины. Против гепатита С вакцины до сих пор нет. Но при своевременной диагностике он полностью излечивается противовирусными препаратами.

Специфического лечения острого гепатита А, В и Е не существует.

Наиболее эффективными средствами борьбы с гепатитом А и Е являются улучшение санитарных условий – качества водоснабжения и пищи, а для гепатита А – еще и расширение охвата вакцинацией.

В 2023 году тема Всемирного дня борьбы с гепатитом – "Одна жизнь, одна печень". ВОЗ подчеркивает, что печень человека выполняет более 500 жизненно важных функций каждый день, поэтому здоровье печени имеет основополагающее значение для здоровья человека.

 

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