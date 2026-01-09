Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Процедура вскрытия второго образца допинг-пробы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы состоялась сегодня, 9 января, сообщает Kazpravda.kz

Общественность и спортивное сообщество в данный момент находятся в ожидании официальных результатов анализа.

«Ну что, проба B вскрыта. Давайте помолимся, казахский народ. Ждём результаты», – написал президент Федерации профи-бокса Казахстана Рахимжан Ерденбеков в соцсетях.

Напомним, популярный журнал The Ring исключил чемпиона по версиям IBF и WBO Жанибека Алимханулы из своего рейтинга лучших боксеров (P4P).