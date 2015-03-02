Встреча со звездой

Свежий выпуск
1012
Аида АХМЕТОВА
Встреча с ним – настоящее событие для казахстанских любителей сериалов. В Астану актер прилетел со своей мамой Ритой Шукхла, которая является и его агентом. В аэропорту Сидхарта Шукхла ждали поклонники с цветами и шарами, ведущие телеканала «Казахстан» Нурлан Коянбаев, Ляйла Султанкызы. По словам Сидхарта, при вылете из Мумбаи было 26 градусов тепла, так что в Астане он слегка замерз. Его поразила архитектура города и огромные снежные сугробы, ведь он обожает лыжный спорт.
На автограф-сессию со звездой в ТРЦ «Хан шатыр» пришли более 23 тыс. человек. А победители викторины на веб-портале телерадиокорпорации «Казах­стан» получили возможность поужинать в одном из ресторанов Астаны с Сидхартом Шукхла и одним из актеров казахстанского сериала «Қара шаңырақ».
А вчера в «Қазмедиа орта­лығы» прошла пресс-конференция с участием Сидхарта Шукхла, известных отечественных актеров сериала «Қара шаңырақ» Азамата Сатыбалды, Адиля Ахметова, Даурена Сергазина, а также первого заместителя председателя правления АО «РТРК «Казахстан» Ляззат Жунусовой, директора Национального телеканала «Казахстан» Ильяса Искакова.
– Как только я сошел с трапа самолета, понял, что Казахстан – это удивительная страна, и люди очень гостеприимны. Заметил, что здесь, как и у нас, большое внимание уделяют семье и семейным ценностям, – сказал Сидхарт Шукхла.
Поразила актера и красота наших девушек. «Мне не хочется уезжать из Казахстана», – добавил он с улыбкой. Сидхарт Шукхла рассказал, что, прежде чем стать актером, работал моделью. Сериал «Келін» для него четвертый. Наш гость рад знакомству с казахстанской киноиндустрией и артистами. Также Сидхарт Шукхла стал гостем ток-шоу «Әйел бақыты» в прямом эфире на телеканале «Казахстан», увидели его и в программе «Түңгі студияда Нұрлан Қоянбаев».
«Маленькая невестка» – один из самых популярных сериалов в Индии. Он призывает любить родной очаг, уважать традиции. В этом контексте «Келін» созвучен отечественному сериалу «Қара шаңырақ», где главной темой – также семейные ценности.
Добавим, что Сидхарт Шукхла родился в Мумбаи, ему 34 года. Он участвовал в шоу «Танцы со звездами», увлекается настольным теннисом и футболом. В 2013 году Академией телевидения Индии Сидхарт удостоен звания «Артист года». Индийский журнал о кино Stardust в 2014-м признал его «Самым многообещающим новичком» в киноиндустрии, за достижения в съемках фильмов на языке хинди Сидхарт претендует на приз в номинации «Мужской дебют-2015». В настоящее время актер подписал контракт с известным индийским продюсером Караном Джохаром на съемки в трех фильмах.

Популярное

Все
Увидеть средневековые замки на склоне горы – столь необычный туристический маршрут уже скоро может появиться в Петропавловске
Первые в стране круглосуточные библиотеки запустили в Алматы
Отечественные кинематографисты намерены снимать ко-продукцию с Нолливудом – нигерийским кинематографом
Казахстанский фильм «Талақ» («Развод») Данияра Саламата удостоен Гран-при XXVI Шанхайского международного кинофестиваля, а актриса Амира Омарова – приза в номинации «Лучшая женская роль»
Алена Малькова-Солопова вносит свой вклад в развитие государственного языка
Разговорник на казахском языке: в помощь официантам и горничным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Онлайн-трансляция совместного заседания палат Парламента РК
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Журналисты получили ключи от квартир
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Работники СМИ получили квартиры от имени главы государства
Глава СКР Бастрыкин предложил вернуть в РФ смертную казнь
Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Wimbledon: ни один представитель Казахстана не прошел квалификацию
Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу
Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

Компании взяли дополнительные обязательства
Костанайцы стали жить дольше
Слушают и говорят депутаты
Экология становится мобильной

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]