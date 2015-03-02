Встреча со звездой Свежий выпуск 1012 Аида АХМЕТОВА

Встреча с ним – настоящее событие для казахстанских любителей сериалов. В Астану актер прилетел со своей мамой Ритой Шукхла, которая является и его агентом. В аэропорту Сидхарта Шукхла ждали поклонники с цветами и шарами, ведущие телеканала «Казахстан» Нурлан Коянбаев, Ляйла Султанкызы. По словам Сидхарта, при вылете из Мумбаи было 26 градусов тепла, так что в Астане он слегка замерз. Его поразила архитектура города и огромные снежные сугробы, ведь он обожает лыжный спорт.

На автограф-сессию со звездой в ТРЦ «Хан шатыр» пришли более 23 тыс. человек. А победители викторины на веб-портале телерадиокорпорации «Казах­стан» получили возможность поужинать в одном из ресторанов Астаны с Сидхартом Шукхла и одним из актеров казахстанского сериала «Қара шаңырақ».

А вчера в «Қазмедиа орта­лығы» прошла пресс-конференция с участием Сидхарта Шукхла, известных отечественных актеров сериала «Қара шаңырақ» Азамата Сатыбалды, Адиля Ахметова, Даурена Сергазина, а также первого заместителя председателя правления АО «РТРК «Казахстан» Ляззат Жунусовой, директора Национального телеканала «Казахстан» Ильяса Искакова.

– Как только я сошел с трапа самолета, понял, что Казахстан – это удивительная страна, и люди очень гостеприимны. Заметил, что здесь, как и у нас, большое внимание уделяют семье и семейным ценностям, – сказал Сидхарт Шукхла.

Поразила актера и красота наших девушек. «Мне не хочется уезжать из Казахстана», – добавил он с улыбкой. Сидхарт Шукхла рассказал, что, прежде чем стать актером, работал моделью. Сериал «Келін» для него четвертый. Наш гость рад знакомству с казахстанской киноиндустрией и артистами. Также Сидхарт Шукхла стал гостем ток-шоу «Әйел бақыты» в прямом эфире на телеканале «Казахстан», увидели его и в программе «Түңгі студияда Нұрлан Қоянбаев».

«Маленькая невестка» – один из самых популярных сериалов в Индии. Он призывает любить родной очаг, уважать традиции. В этом контексте «Келін» созвучен отечественному сериалу «Қара шаңырақ», где главной темой – также семейные ценности.

Добавим, что Сидхарт Шукхла родился в Мумбаи, ему 34 года. Он участвовал в шоу «Танцы со звездами», увлекается настольным теннисом и футболом. В 2013 году Академией телевидения Индии Сидхарт удостоен звания «Артист года». Индийский журнал о кино Stardust в 2014-м признал его «Самым многообещающим новичком» в киноиндустрии, за достижения в съемках фильмов на языке хинди Сидхарт претендует на приз в номинации «Мужской дебют-2015». В настоящее время актер подписал контракт с известным индийским продюсером Караном Джохаром на съемки в трех фильмах.



