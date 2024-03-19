Встречает гостей казахский аул

Культура
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Асет Калымов

В рамках декады Наурызнама в Алматинской области проходит ряд красочных мероприятий, цель которых – популяризация старинных народных обычаев и обрядов.

 

фото Жумабая Мусабекова

Традиционно празднование Нау­рыза в регионе начинают с массовых субботников, церемоний очистки родников – «Бұлақтың көзін ашу рәсімі». Нынче в связи с новым форма­том, инициированным Главой государства, значительно расширена программа мероприятий. Так, с большим размахом прошли конкурсы, ярмарки, концерты, театрализованные представления и показы моды, посвященные тематическим дням «Көрісу күні», «Қайырымдылық», «Шаңырақ», «Ұлттық киім».

Особое внимание местной общественности и бизнес-структур уделяется благотворительности. В частности, стартовал новый сезон проекта «Жаздық жолдама», в ходе которого нынешним летом при поддержке спонсоров около 20 тыс. отличников учебы отдохнут в загородных лагерях. В Карасайском районе путевки получили 400 школьников.

По информации акимата области, предприниматели раздали свыше 300 продуктовых корзин малоимущим и многодетным семьям, одна из газоснабжающих компаний бесплатно подключила к голубому топливу более двух десятков абонентов. С начала марта в крупных торгово-развлекательных центрах проводится акция скидок «Наурыз Sale».

В день «Жаңару» в городах и селах высажено около 15 тыс. саженцев лиственных и хвойных деревьев. Масштабные акции по уборке мусора пройдут во дворах, парках и скверах.

– Встречать Наурыз полагается в чистоте, – говорит председатель совета ветеранов Конаева Амангельды Беспаев. – Областной центр должен стать одним из красивейших, чистых и зеленых городов страны. Призываю молодежь беречь природу, внести вклад в дело озеленения родного края.

Ну и какой же праздник без демонстрации красивых народных обычаев? В ближайшие дни в этноауле «Гунны» в Талгарском районе состоится яркий Наурыз-той, гостям которого покажут обряды беташар, шашу, бесікке салу (укладывание ребенка в колыбель) и тұсау кесу (разрезание пут годовалому малышу). Запланированы мастер-классы по сборке юрты, изготовлению национальных блюд.

В шоу-программе – встреча торгового каравана, массовое исполнение танца «Қара жорға», джигитовка, бои на мечах, конные игры аударыспақ и қыз қуу. В роли актеров театрализованного представления здесь выступают жители соседнего села Береке, а также команда конников «Сарбаз рухы» – победители и призеры Всемирных игр кочевников. Примечательно, что все сложные трюки лихие джигиты и девушки выполняют без страховочных поясов.

Тем временем в музее «Анаға құрмет» в Карасайском районе состоялась презентация камзолов, чапанов, саукеле и других видов национальной одежды. Как рассказала этнодизайнер Кулян Жангутты, в старину замужним казашкам нельзя было выходить из дома с непокрытой головой. Они носили белый полотняный платок – кимешек, который плотно облегает голову, покрывает шею, грудь и плечи женщины. Поверх него надевался тюрбан. У молодых женщин кимешек был богато украшен вышивкой, кораллами, серебряными бляшками, жемчугом. С возрастом количество украшений уменьшалось.

– Чапаны, камзолы, тюбетейки – неотъемлемая часть культуры нашего народа, – говорит рукодельница. – Отрадно, что в последнее время растет спрос на казахский этностиль. Появилось много новых брендов, выпускающих нацио­нальную одежду в современном формате. Мастера стараются идти в ногу со временем, но при этом обязательно используют традиционные орнамен­ты и узоры. Это один из главных ­элементов декоративно-прикладного искусства казахов, придающий изделиям неповторимый национальный колорит.

В эти же дни в Конаеве, селах Шенгельды и Арна состоялись кулинарные акции «Бауырсақ party». Кухонные палатки развернули работники городской библиотеки и сельских домов культуры. Как подсчитали специалисты, за день повара испекли свыше двух тонн баурсаков, угостив ими земляков.

Как отметил председатель совета аксакалов Шенгельдинского сельского округа Бакытжан Атагельдиев, пришедший из глубины веков Наурыз олицетворяет неразрывную связь времен. Это не просто символ восточного Нового года, это прежде всего вестник мира, добра и согласия. Важно дорожить достигнутым, сохранять духовное единство и передавать народные традиции из поколения в поколение.

#Наурыз #Алматинская область #празднование #Наурызнама #декада

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