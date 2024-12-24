Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей

В хозяйстве смогли с умом использовать природный водоем и создать новые рабочие места
Открытие производств, нацеленных на повышение эффективности хозяйствования, может стать не только шагом к развитию аграрных формирований, но и к улучшению качества жизни. Об этом можно судить по примеру ТОО «Енбек-1», что находится в селе Константиновка Аршалынского района. В декабрьские дни автору этих строк довелось побывать в картофелехранилище хозяйства, где каждый день кипит работа, заняты десятки людей.
Впрочем, столь желанная для любого сельхозпредприятия да и местного акимата картина с занятостью нарисовалась в Константиновке, где базируется «Енбек-1», далеко не сразу, а после ряда непростых преобразований. Но обо всем по порядку.
В союзные времена в упомянутом выше селе находился одноименный совхоз «Константиновский». Как и многие другие хозяйства на целинных просторах, он специализировался большей частью на выращивании пшеницы и других зерновых культур. В 90-е годы прошлого века состоялась приватизация, однако успеха в делах большие перемены не принесли.
В 2012 году на базе хозяйства было создано ТОО «Енбек-1». Его учредителями стали порядка 300 жителей села, имеющие свои земельные паи, а также ряд новых лиц со стороны. Возглавила товарищество Багдат Тугельбаева, которая трудилась здесь ранее главным бухгалтером, придя на работу молодым специалистом 37 лет назад.
Руководитель товарищества рассказала, что решение о диверсификации пришло само собой, без указок «сверху». Благо енбековцы имели в границах своих сельскохозяйственных угодий озеро Кенетай, подпитываемое донными родниками. О таком водоеме многие их коллеги могут только мечтать.
«Отчего не использовать это природное благо на пользу полеводства?» – задались вопросом в товариществе и взялись за дело. Стартовым для картофельного промысла стал 2013 год. Тогда на местных полях близ озера было засажено вторым хлебом сразу 156 га.
Правда, прежде пришлось решить множество организационных вопросов: шутка ли – сменить специализацию, перейти на выращивание и хранение новой сельскохозяйственной культуры?!
– Мы стали участниками существовавшей тогда госпрограммы, направленной на расширение площадей картофеля и сети картофелехранилищ, – рассказывает Багдат Тугельбаева. – В ее рамках смогли закупить посадочные и уборочные комплексы, навесные орудия, складское оборудование известных фирм Grimmi и Gaugele. Приобрели круговые поливальные установки. Кроме того, построили два картофелехранилища. На берегу Кенетая установили два насоса и столько же электрических трансформаторных станций. Но они были бы безжизненны без электрического обеспечения. Поэтому пришлось протянуть до озера две новые шестикилометровые линии электропередачи.
Все названные приобретения, конечно же, были бы невозможны без поддержки государства. И эту поддержку хозяйство получило. По словам директора товарищества, часть стоимости техники, оборудования, коммуникаций им компенсировали за счет государственных субсидий. За минувший после начала диверсификации период енбековцам удалось в полной мере освоиться в новой отрасли, углубиться в технологию выращивания второго хлеба.
В летнюю пору на картофельных плантациях основную роль играет главный агроном. Эту должность в «Енбек-1» занимает Александр Клиновицкий. У него еще свежи в памяти события минувшего полевого сезона, который, по словам собеседника, выдался очень сложным. Трудности начались еще с весны. Из-за дождей поля напитались влагой, и техника на них «тонула». Поэтому пришлось ждать, когда распогодится, из-за чего терялось оптимальное время посадки картофеля. Но все же удалось выполнить ее в полном объеме.
– Летом из-за высокой влажности активизировались насекомые-вредители, – рассказывает агроном. – В то же время производить химическую обработку растений было возможно только в «окна» между дождями. К тому же потребовалось затратить на борьбу с вредителями куда больше препаратов, чем ранее. Трудности, связанные с обильными осадками, ждали картофелеводов и в период уборки урожая.
Впрочем, все они были преодолены, с каждого гектара получено по 37 тонн клубней. Правда, этот результат немного ниже прошлогоднего, когда на круг было собрано по 42 тонны.
Возделывают в хозяйстве немецкие сорта «норика» и «гала». Они хороши по своим вкусовым качествам, а еще по такому критерию, как лежкость. По осени в хозяйстве заложили на хранение 11,5 тыс. тонн картофеля. Ежедневно ведется отгрузка продукции в разные регионы Казахстана, включая Астану.
…В картофелехранилище, где мне довелось побывать, продукция хранится в четырех секциях. За «самочувствием» клубней «наблюдает» множество датчиков, помещенных в недрах буртов. При превышении оптимальной температуры хранения, а это +3–4 градуса, срабатывает реле, после чего система дает команду на охлаждение: открываются клапаны, выпускающие наружу лишний теплый воздух. По достижении нормальной температуры клапаны закрываются.
В цехе, откуда идет отгрузка, взгляду предстают длинные конвейеры, по которым картофель из буртов подается в фильтровально-очистную машину. Далее клубни направляются в два агрегата, где происходит их затаривание в мешки. Последняя операция бригады сортировщиков – погрузка в автомобильную фуру.
– За день отгружаем примерно по 70–80 тонн картофеля, – рассказывает начальник картофелехранилища Даулет Шидербаев. – Работа продлится весь зимний сезон. Коллектив состоит из местных, они все проживают в Константиновке. Как и сам директор, который, по его признанию, уезжал в город, но затем все-таки вернулся в родные места. Нельзя не отметить, что люди на этом сельском производстве большей частью – молодежь, есть представители среднего возраста.
На мой вопрос о средней заработной плате в ТОО «Енбек-1» директор Багдат Тугельбаева сообщила, что она составляет 280 тыс. тенге. По сельским меркам – приличная зарплата. Она и есть тот фактор, что удерживает людей на селе. Кстати, весной в хозяйстве, где кроме картофеля по-прежнему выращивают зерновые, работают 200 человек. В осеннюю страду эта цифра вырастает до 300. Только на переборке картофеля бывают задействованы до 120 местных жителей.
Кроме обеспечения занятости, хозяйство берет на себя заботы по содержанию в зимний период участка дорожной трассы в 30 км, ведущей в райцентр и область. Для этого выделяют четыре мощных К-700, успешно справляющихся с заносами на дорогах. С точки зрения финансовых затрат расчищенная трасса обходится хозяйству в 7–8 млн тенге дополнительных расходов. Однако без них сельский округ мог бы на время оказаться «запечатанным» снегами, прекратились бы поставки овощей и картофеля в городские магазины, а это прямой убыток хозяйству.
По большему счету диверсификация, переход на выращивание картофеля, открыла второе дыхание селу, дала шанс на его сохранение. Налицо пример, к которому стоит присмотреться и, возможно, взять на вооружение соседям.