Второй хлеб: шанс для села и занятость для людей

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Открытие производств, нацеленных на повышение эффективности хозяйствования, может стать не только шагом к развитию аграрных формирований, но и к улучшению качества жизни. Об этом можно судить по примеру ТОО «Енбек-1», что находится в селе Константиновка Аршалынского района. В декабрьские дни автору этих строк довелось побывать в картофелехранилище хозяйства, где каждый день кипит работа, заняты десятки людей.

Впрочем, столь желанная для любого сельхозпредприятия да и местного акимата картина с занятостью нарисовалась в Константиновке, где базируется «Енбек-1», далеко не сразу, а пос­ле ряда непростых преобразований. Но обо всем по порядку.

В союзные времена в упомянутом выше селе находился одноименный совхоз «Константиновский». Как и многие другие хозяйства на целинных просторах, он специализировался большей частью на выращивании пшеницы и других зерновых культур. В 90-е годы прошлого века состоялась приватизация, однако успеха в делах большие перемены не принесли.

В 2012 году на базе хозяйства было создано ТОО «Енбек-1». Его учредителями стали порядка 300 жителей села, имеющие свои земельные паи, а также ряд новых лиц со стороны. Возглавила товарищество Багдат Тугельбаева, которая трудилась здесь ранее главным бухгалтером, придя на работу молодым специалистом 37 лет назад.

Руководитель товарищества рассказала, что решение о диверсификации пришло само собой, без указок «сверху». Благо енбековцы имели в границах своих сельскохозяйственных угодий озеро Кенетай, подпитываемое донными родниками. О таком водоеме многие их коллеги могут только мечтать.

«Отчего не использовать это природное благо на пользу полеводства?» – задались вопросом в товариществе и взялись за дело. Стартовым для картофельного промысла стал 2013 год. Тогда на местных полях близ озера было засажено вторым хлебом сразу 156 га.

Правда, прежде пришлось решить множество организационных вопросов: шутка ли – сменить специализацию, перейти на выращивание и хранение новой сельскохозяйственной культуры?!

– Мы стали участниками су­ществовавшей тогда госпрограммы, направленной на расширение площадей картофеля и сети картофелехранилищ, – рассказывает Багдат Тугельбаева. – В ее рамках смогли закупить посадочные и уборочные комплексы, навесные орудия, складское оборудование известных фирм Grimmi и Gaugele. Приобрели круговые поливальные установки. Кроме того, построили два картофелехранилища. На берегу Кенетая установили два насоса и столько же электрических транс­форматорных станций. Но они были бы безжизненны без электрического обеспечения. Поэ­тому пришлось протянуть до озера две новые шестикиломет­ровые линии электропередачи.

Все названные приобретения, конечно же, были бы невозможны без поддержки государства. И эту поддержку хозяйство получило. По словам директора товарищества, часть стоимости техники, оборудования, коммуникаций им компенсировали за счет государственных субсидий. За минувший после начала диверсификации период енбековцам удалось в полной мере освоиться в новой отрас­ли, углубиться в технологию выращивания второго хлеба.

В летнюю пору на картофельных плантациях основную роль играет главный агроном. Эту должность в «Енбек-1» занимает Александр Клиновицкий. У него еще свежи в памяти события минувшего полевого сезона, который, по словам собеседника, выдался очень сложным. Трудности начались еще с весны. Из-за дождей поля напитались влагой, и техника на них «тонула». Поэтому пришлось ждать, когда распогодится, из-за чего терялось оптимальное время посадки картофеля. Но все же удалось выполнить ее в полном объеме.

– Летом из-за высокой влажности активизировались насекомые-вредители, – рассказывает агроном. – В то же время производить химическую обработку растений было возможно только в «окна» между дождями. К тому же потребовалось затратить на борьбу с вредителями куда больше препаратов, чем ранее. Трудности, связанные с обильными осадками, ждали картофелеводов и в период уборки урожая.

Впрочем, все они были преодо­лены, с каждого гектара получено по 37 тонн клубней. Правда, этот результат немного ниже прошлогоднего, когда на круг было собрано по 42 тонны.

Возделывают в хозяйстве немецкие сорта «норика» и «гала». Они хороши по своим вкусовым качествам, а еще по такому критерию, как лежкость. По осени в хозяйстве заложили на хранение 11,5 тыс. тонн картофеля. Еже­дневно ведется отгрузка продукции в разные регионы Казах­стана, включая Астану.

…В картофелехранилище, где мне довелось побывать, продукция хранится в четырех секциях. За «самочувствием» клубней «наб­людает» множество датчиков, помещенных в недрах буртов. При превышении оптимальной температуры хранения, а это +3–4 градуса, срабатывает реле, после чего система дает команду на охлаждение: открываются клапаны, выпускающие наружу лишний теплый воздух. По дос­тижении нормальной температуры клапаны закрываются.

В цехе, откуда идет отгрузка, взгляду предстают длинные конвейеры, по которым картофель из буртов подается в фильт­ровально-очистную машину. Далее клубни направляются в два агрегата, где происходит их затаривание в мешки. Последняя операция бригады сортировщиков – погрузка в автомобильную фуру.

– За день отгружаем примерно по 70–80 тонн картофеля, – рассказывает начальник картофелехранилища Даулет Шидербаев. – Работа продлится весь зимний сезон. Коллектив состоит из местных, они все проживают в Константиновке. Как и сам директор, который, по его признанию, уезжал в город, но затем все-таки вернулся в родные места. Нельзя не отметить, что люди на этом сельском производстве большей частью – молодежь, есть представители среднего возраста.

На мой вопрос о средней заработной плате в ТОО «Енбек-1» директор Багдат Тугельбаева сообщила, что она составляет 280 тыс. тенге. По сельским меркам – приличная зарплата. Она и есть тот фактор, что удерживает людей на селе. Кстати, весной в хозяйстве, где кроме картофеля по-прежнему выращивают зерновые, работают 200 человек. В осеннюю страду эта цифра вырастает до 300. Только на переборке картофеля бывают задействованы до 120 местных жителей.

Кроме обеспечения занятости, хозяйство берет на себя заботы по содержанию в зимний период участка дорожной трассы в 30 км, ведущей в райцентр и область. Для этого выделяют четыре мощных К-700, успешно справляющихся с заносами на дорогах. С точки зрения финансовых затрат расчищенная трасса обходится хозяйству в 7–8 млн тенге дополнительных расходов. Однако без них сельский округ мог бы на время оказаться «запечатанным» снегами, прекратились бы поставки овощей и картофеля в городские магазины, а это прямой убыток хозяйству.

По большему счету диверсификация, переход на выращивание картофеля, открыла второе дыхание селу, дала шанс на его сохранение. Налицо пример, к которому стоит присмотреться и, возможно, взять на вооружение соседям.