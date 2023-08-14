25 президентских стипендий выделено вузам в области культуры и туризма

Министерство культуры и спорта опубликовало приказ о выделении президентских стипендий организациям высшего и послевузовского образования по направлениям культуры, искусства и туризма, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Сообщается, что в этом году подведомственным Министерству учебным заведениям выделено 25 президентских стипендий. Из них 24 – бакалавриату, 1 – магистрантам.

«Среди учебных заведений высшего образования 4 президентские стипендии выделены Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, 12 – Казахскому национальному университету искусств, 4 – Казахской Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, 4 – Международному университету туризма и гостеприимства. Президентская стипендия для магистрантов присуждена магистратуре Казахского национального университета искусств», – рассказали в министерстве.