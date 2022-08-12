Ввели не те баллы: на инцидент с оставшейся без гранта абитуриенткой отреагировали в министерстве

В городе Шымкенте абитуриентка едва не лишилась гранта из-за ошибки работника приемной комиссии. После вмешательства Министерства науки и высшего образования Казахстана справедливость была восстановлена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК.

Выпускница школы Жасмин Тастан подала документы для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта в Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова.

Как рассказали в профильном министерстве, специалист приемной комиссии допустил техническую ошибку при вводе данных сертификата ЕНТ.

В частности, как утверждается в публикации Telegram-канала Qumash, работник приемной комиссии вместо 120 баллов вбил 107.

После опубликования списка обладателей гранта родители, узнав, что их ребенок не выиграл грант, обратились к руководству ЮКУ и в министерство.

«Сегодня представители Министерства науки и высшего образования рассмотрели данное обращение и приняли решение. Советник министра поговорил с родителями выпускницы и извинился от имени министра и министерства за допущенную ошибку. Техническая ошибка была немедленно исправлена, и абитуриенту Жасмин Куанышевне был присужден грант в СДУ. Кроме того, она будет обеспечена общежитием», – сообщили в ведомстве.

Специалисту же приемной комиссии Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, допустившему ошибку в приеме документов, объявлен выговор.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек напомнил руководителям аппаратов и ректорам вузов о необходимости быть внимательными при приеме документов абитуриентов.