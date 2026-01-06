В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава предупредили о временных санитарных мерах в отношении некоторых наименований товаров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 5 января 2026 года № 1-ПГСВ введены временные санитарные меры по запрету ввоза и реализации чая, несоответствующего требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012), «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

В ходе осуществления контрольного закупа и проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлены факты производства и реализации черного чая, содержащего в своем составе пищевые красители (желтый «солнечный закат» (Е110), тартразин (Е102), понсо 4R (Е124)), использование которых в чае не допускается.

Кроме того, на пачках чая указаны недействительные адреса производства и расфасовки чая, что указывает на отсутствие разрешительных документов на осуществление деятельности, что установлено в ходе проведения расследований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи, введен запрет на ввоз и реализацию следующих наименований черного чая:

- «Апамның шәйі Premium gold», «Al-Hayat Golg», «БАЛҚИЯ Premium Gold», производитель - TOO «Orda Trade Astana» (Алматинская область);

- «Sultan Suleyman», «Pakistan tea», производитель - ТОО «Real Trade Astana» (г. Астана);

- «БАЛҚИЯ Premium gold», производитель - ИП «Аль-Хадия» (г. Алматы);

- «Aje Onim», производитель - ИП «Орда Чай» (г. Алматы) по заказу ТОО «Кальций»:

- «Al-Hayat Golg», производитель - «Empire KENIY E.P.Z. Limited» (Алматинская область);

- «Al-Jannat Premium, производитель - ИП «Ferdaus» (г. Алматы);

- «Alfarah» (производитель не указан на упаковке).

Подробная информация размещена на сайте Комитета по ссылке.