Выдающийся писатель Аким Тарази проголосовал на дому

Фото: акимат Астаны

Один из старейших жителей Астаны, выдающийся писатель, драматург и сценарист – 91-летний Аким Тарази принял участие в плебисците, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Учитывая преклонный возраст Акима Тарази, члены избирательной комиссии приехали к нему домой, чтобы он и члены его семьи смогли проголосовать.

«Как человек, который на протяжении многих лет наблюдавший за развитием нашей страны, я вижу, как важно, чтобы каждый голос был услышан. В 91 год я понимаю, что от нашего выбора зависит будущее не только для нас, но и для следующих поколений», - отметил Аким Тарази.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.