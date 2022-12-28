Выпавшая с 8-го этажа павлодарская школьница скончалась

В городе Павлодаре скончалась девочка, выпавшая с 8-го этажа. Ребенок получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

После падения у пострадавшей диагностировали переломы костей, позвоночника, повреждение спинного мозга, множественные повреждения внутренних органов.

«Врачи областной детской больницы сделали все возможное, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось», – сообщили в пресс-службе медучреждения.

Напомним, 15-летняя девочка выпала из окна 8-го этажа жилой высотки в Павлодаре 22 декабря. Подросток находилась в коме.