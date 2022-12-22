15-летняя девочка упала с 8-го этажа в Павлодаре

Фото: polisia.kz

Сегодня, 22 декабря, около 17:08 в полицию Павлодара поступил вызов о том, что из окна выпала девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что несовершеннолетняя 2007 г.р. выпала с 8-го этажа дома номер 204 по проспекту Н.Назарбаева.

Подростка с травмами доставили в больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК Республики Казахстан.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, добавили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.