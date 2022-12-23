Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Происшествия
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В городе Павлодаре 15-летняя девочка, выпавшая из окна 8-го этажа, находится в коме. Ее состояние называют очень тяжелым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени и отек головного мозга.
«У подростка множественные переломы тела с повреждением спинного мозга, открытый перелом нижней челюсти, ушиб внутренних органов, травматический шок второй степени, – рассказали врачи. – Гемодинамику относительно стабилизовали. Девушка подключена к ИВЛ».
Напомним, несчастный случай произошел 22 декабря в Павлодаре. Правоохранители начали уголовное расследование.