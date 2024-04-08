В Минтруда заявили о распространяемом в соцсетях фейковом сообщении

В соцсетях и мессенджерах распространяется ложная информация якобы об осуществлении Минтруда компенсационных выплат пострадавшим гражданам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минтруда

Как уточняется, Минтруда не производит выплату компенсаций пострадавшим от паводков.

Для получения выплат неизвестные люди в соцсетях и мессенджерах предлагают нажать кнопку «подробнее» или перейти по ссылке.

«В соответствии с поручением главы государства казахстанцам, пострадавшим от паводков, местными исполнительными органами будут произведены единовременные выплаты. Их размеры будут устанавливаться в каждом регионе отдельно по решению специальных комиссий, созданных для расчета нанесенного материального ущерба. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

Также гражданам рекомендовали доверять информации только из официальных источников и напомнили, что распространение ложной информации карается по закону.