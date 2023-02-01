Выпуск кабелей с использованием радиационной модификации впервые планируют наладить в Казахстане

Энергетика
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АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ им. Л. Н. Гумилева совместно с производителями планируют наладить первое казахстанское производство нефтепогружных и фотовольтаических кабелей с радиационно-модифицированным изоляционным слоем и саморегулируемых нагревательных кабелей, сообщает Kazpravda.kz. Ученые разработали новую технологию выпуска продукции и их основное преимущество – улучшенные эксплутационные свойства, в том числе более высокая термостойкость.

Ученые ЕНУ разработали технологию производства новых видов кабельно-проводниковой продукции. Нефтепогружной и фотовольтаический кабель с радиационно-модифицированным изоляционным слоем предназначен для сферы добычи полезных ископаемых и альтернативных видов источников энергии. Ученые ЕНУ совместно с зарубежными коллегами внесли изменения в технологию планируемой обработки в инертной среде и улучшили эксплуатационные свойства кабельной продукции. Данный метод производства не применяется в нашей стране.

«Местные производители кабельно-проводниковой продукции используют только метод пероксидной сшивки изоляционного слоя. Мы совместно с ТОО «Казэлектромаш» первые в Казахстане будем производить нефтепогружный и фотовольтаический вид кабельной продукции с радиационно-модифицированным изоляционным слоем. Это повысит содержание гель-фракции в изоляционном полимере и позволит улучшить физико-механические характеристики кабельно-проводниковой продукции –  термостойкость (как к отрицательным, так и к положительным температурам), стойкость к агрессивным средам (щелочная, кислотная среды) и радиационная стойкость», – отметил руководитель проекта, инженер-физик АО «Парк ядерных технологий» Азат Нуркасимов.

Ученые планируют коммерциализировать научную разработку по производству нефтепогружного и фотовольтаического кабеля с радиационно-модифицированным изоляционным слоем. Запуск производства планируется в І полугодии 2023 года. На начальном этапе производственная мощность составит порядка 5000 км кабельно-проводниковой продукции. При этом на 2 тысячи км из них будет заключен оффтейк-контракт, что подтверждает спрос на данную продукцию. Сейчас создана стартап-компания, которая будет непосредственно заниматься производством и модификацией фотовольтаического и нефтепогружного кабеля, а также выпуском продукции на отечественный рынок под торговой маркой BetaIzol.

Новая технология производства кабельной продукции с радиационно-модифицированным изоляционным слоем, разработанная учеными удостоена грантового финансирования на 2023-2025 годы.  

Ученые также планируют разработать новую технологию производства саморегулируемого нагревательного кабеля. Терморезистивный кабель можно применять для  решения проблемы обледенения систем водоснабжения и канализационных труб, а также в очистке поверхности крыш зданий от снега, не нанеся вреда облицовке и кровельному покрытию.

#наука #Казахстан #инновации #энергетика #ЕНУ

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