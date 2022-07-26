Вырастут ли цены на мясо и овощи к осени в Казахстане, ответили в МСХ

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК ответил на вопрос, подорожают ли овощи и мясо к сентябрю в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава МСХ отметил, что антилидером по росту цен среди овощной продукции стал лук, хотя его запасы на внутреннем рынке были и остаются достаточными.

"При месячной потребности 25,9 тыс. тонн, запасы лука на сегодня составляют 34,4 тыс. тонн. С июня осуществляется сбор раннего лука. Общий валовый сбор раннеспелого лука ожидается в объеме более 90 тыс. тонн, из которых на сегодня собрано 35,2 тыс. тонн. До конца июля и в первой половине августа планируется сбор более 50 тыс. тонн лука", – рассказал министр.

По его словам, в настоящее время Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами Туркестанской и Жамбылской областей проводят работу по заключению контрактов между производителями лука и акиматами областей и городов. По итогам встреч цена реализации лука снижена с 220 тенге до 110 тенге за килограмм.

"В сентябре начнется сбор осеннего лука в объеме миллион тонн, который в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт. Таким образом, отмечаю достаточность объемов лука и отсутствие необходимости введения ограничительных мер. Что касается картофеля, то месячная потребность внутреннего рынка составляет 152,7 тыс. тонн. По информации акиматов, на сегодня запасы картофеля составляют 124,9 тыс. тонн. С июня осуществляется сбор раннего картофеля. Необходимо отметить, что урожай раннего картофеля поспособствовал насыщению рынка и стабилизации цен на картофель", – продолжил Карашукеев.

Он отметил, что с начала месяца розничная цена на картофель снизилась на 5% - со 184 тг/кг до 179 тг/кг. В сентябре начнется сбор осеннего картофеля, объем которого составит более 4 млн тонн, что в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт.

Кроме того, Ербол Карашукеев сообщил, что аналогичная ситуация по капусте и моркови.

"Объемы ранней капусты и моркови достаточны для обеспечения внутреннего рынка до сбора осеннего урожая. При этом, начиная с последней декады августа, ожидается поступление на рынок осеннего урожая овощной продукции", – заявил министр.

Но при этом, Карашукеев подчеркнул, что сейчас стоимость мяса в стране стабильная.

"В этом году также растет и поголовье скота и объем производства мяса, в этой связи считаем, что рисков для роста цен нет", - заключил глава МСХ.