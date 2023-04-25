Выросла ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения Казахстана за 2022 год составила 74,4 года. Показатель вырос сразу на 4,2 года, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 78,4 года против 74 лет в 2021 году. Среди мужчин показатель также вырос и составил 70,2 года, до этого последние 5 лет он не превышал отметки 68,8 года.

В региональном разрезе самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в городе Алматы – 77,3 года, самая низкая в Улытауской области – 71,4 года.

Справка: ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.