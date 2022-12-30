Выше максимальной рыночной на 36% – АЗРК о комиссии "Яндекс.Такси"

Транспорт
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Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана прокомментировало частичную отмену судом приказа о проведении антимонопольного расследования в отношении сервиса «Яндекс.Такси», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Фото: t.me/sovetpobaryeram

29 декабря специализированный межрайонный административный суд города Алматы частично отменил приказ департамента АЗРК в части проверяемого периода за 2022 год. 

Это решение суд мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования.

Ранее ТОО «Яндекс.Такси Корп» обратилось в суд с иском к Департаменту АЗРК по Алматы и самому агентству об оспаривании действий и приказа о проведении расследования, которое было инициировано 22 июня этого года на предмет нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Проверяемый период – с 1 августа 2021 года по 19 сентября 2022 года.

«Согласно требованиям статьи 218 Предпринимательского кодекса РК, до проведения расследования антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках для выявления доминирующего или монопольного положения субъекта рынка.

При разбирательстве в суде первой инстанции установлено, что уполномоченным органом проводился анализ состояния конкуренции на товарных рынках лишь за 2020 и 2021 годы.

Специализированный межрайонный административный суд города Алматы принял во внимание факт отсутствия анализа состояния конкуренции на товарных рынках за 2022 год и частично удовлетворил административный иск, признав незаконным оспариваемый приказ в части проверяемого периода за 2022 год», – сообщили в СМАС Алматы.

Решение суда не вступило в законную силу.

Между тем антимонопольный орган намерен продолжить свое расследование.

«Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны «Яндекс.Такси» нашли свое подтверждение, и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено», – подчеркнули в агентстве.

Сейчас АЗРК анализирует действия «Яндекс.Такси» на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году, напоминая, что основанием для начала расследования послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной «Яндекс.Такси».

«Доля «Яндекс.Такси» по Алматы составила в 2020 году 83,78%, в 2021-ом – 84,34%, за первое полугодие 2022-го – 95,3%. По Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021-ом – 67,3%.

Занимаемое положение «Яндекс.Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке. 

Комиссия «Яндекс.Такси» составляет от 17% с учетом НДС, при этом самая высокая комиссия его конкурента на рынке – 12,5%, следовательно, комиссия «Яндекс.Такси» выше максимальной рыночной на 36%. При этом доля конкурента по Алматы в 2020 году составляла 0,6%, в 2021-ом – 0,3%», – апеллирует антимонопольный орган.

АЗРК также обращает внимание, что помимо «Яндекс.Такси» комиссию от 4% с водителей взимают и таксопарки-партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Казахстане. 

 

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