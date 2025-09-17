В 1991 году к ремеслу его приобщил старший брат: он привел 16-летнего юношу в сапожную мастерскую. Сначала Андрей Анатольевич был учеником, познавал секреты профессии. А потом и сам не заметил, как это стало делом всей жизни.

Как говорит сам мастер, за эти годы у него ­сформировался свой подход к делу и даже пристрас­тия. Он любит создавать новую обувь, особенно люксового ­сегмента. Это всегда вызов, поскольку работа идет не по шаблонам и выкройкам, все заготовки и колодки приходится создавать под индивидуальный заказ, и его успешное выполнение доставляет удовольствие.

– А были заказы, которые запомнились больше всего? – интересуюсь я.

– Был такой случай. Заказали женские ботинки из кожи игуаны. Стоили они тогда около 600 тысяч тенге. Одна пара! Кожа редкая и дорогая, плюс индивидуальная колодка. Это, конечно, требовало особого уровня мастерства, точности и аккуратности, – говорит Андрей Анатольевич, добавляя, что из экзотических материалов ему еще приходилось работать с кожей питона и страуса.

У каждого материала – свой характер, к нему требуется особый подход. Но привычнее иметь дело с классическими материалами, и это телячья кожа.

На вопрос о том, чем чаще приходится заниматься – починкой старой или изготовлением новой обуви, мастер ответил, что его клиенты все чаще стали заказывать пошив на заказ. Но ценится и ремонт, особенно если обувь дорогая или она привычна человеку, хранит приятные воспоминания. Заказывая ­обувь, клиент излагает свои пожелания, указывает цветовые предпочтения.

– Сам я люблю классику. Мода меняется, а классическая обувь вне времени, – делится наш собеседник.

Андрей Анатольевич рассказывает и том, что их команда делала обувь для Димаша ­Кудайбергена. Это был ответственный заказ, большой опыт и гордость за его исполнение. Андрей Модестов считает, что обувь отражает характер человека. По ней видно многое: и статус, и вкус. Есть люди, которые покупают первое, что попалось на базаре. А есть те, кто тщательно подбирает то, что подходит именно им. И это всегда видно.

– Сейчас повышенный интерес к эксклюзиву, к качеству, люди стали больше ценить ручную работу. Наше предприятие работает только с натуральной кожей, все делается вручную, и клиенты это ценят, – продолжает он.

Вспоминая случаи из практики, Андрей Модестов рассказал и про одного чудаковатого богача, который принес им дешевую пару туфель из дерматина. Оказалось, что для него она имела особое значение: якобы именно эта ­обувь приносит удачу. Отвергая предложения купить новую пару, он настаивал: «Отремонтируйте именно эту»...

– Вообще, мне нравится работать с лодочками. Хотя это, наверное, самая сложная обувь, где важна каждая мелочь. Особенно ценю работу над ортопедической обувью – для людей с проблемными ногами. Конечно, там надо делать много примерок, это кропотливый труд. Но когда клиент надевает готовую пару и говорит: «Удобно!» – это высшая награда для мастера, – рассказывает Андрей Анатольевич. – В какой-то мере мы «чиним» кусочек чужой жизни. Когда человек приносит обувь в плохом состоянии, а уходит с обновленной парой, он радуется как ребенок. И для меня вернуть людям радость – это важно.

А однажды женщина принесла ему старые туфли и попросила вернуть им «свежесть». Выяснилось, что когда-то в них выходила замуж ее мать, а теперь она хочет подарить туфли своей дочери на свадьбу. То были белые лодочки – классика для невест...

Нередко приносят обувь, которая досталась человеку в подарок, но чуть не подошла по размеру. Люди просят растянуть или ушить ее. Словом, у каждой пары своя история.

– Сейчас произошел большой рывок в нашем ремесле. Раньше, к примеру, везде использовали кожаный задник и подносок. Сейчас почти все перешли на клеевую затяжку, а задники и подноски делают из термопласта. Стельки поменяли с кожаных на картонные. Это удешевляет производство, но и срок службы такой обуви меньше. Если основа картонная, то обувь держится один сезон, иногда три-четыре месяца активной носки. А если стелька кожаная – то два сезона точно, а то и больше. У меня клиенты ходят по пять-шесть лет в парах, где все сделано по классике. Но в среднем гарантия у фабрик – 60–90 дней, – уточняет мастер.

Впрочем, много зависит от образа жизни владельца обуви. К примеру, офисный работник может носить свою пару два сезона спокойно. А если человек активный, много ходит пешком в жару и слякоть, обувь изнашивает быстрее.

– А на что надо обращать внимание при покупке? – разумеется, поинтересовался я.

– Главное – комфорт с первой примерки. Если туфли жмут и продавец говорит «растянутся» – это ерунда. Классическая обувь должна сразу сидеть по ноге. Кроссовки, наоборот, должны быть чуть свободнее. Зимнюю обувь лучше брать на размер больше: нужен запас для носка, меха, чтобы нога не мерзла, – пояснил Андрей Модестов.

Нужно правильно ухаживать за обувью зимой, когда кругом химреагенты. И первое правило: пришел домой – протри обувь влажной мягкой тряпкой, подсуши и нанеси крем. Белые разводы от соли вывести почти невозможно, поэтому профилактика важнее. Конечно, есть специальные химсредства, но лучше их не использовать.

А еще важно знать, что кожа от перегрева на батареях трескается, да и клей рассыхается, а подошва и вовсе может деформироваться. Уж лучше использовать смятые газеты, которые хорошо впитывают влагу внутри обуви.

Еще один секрет: детям нужно брать обувь с супинатором, кожаной стелькой и плотным задником, который держит голеностоп. Верх может быть и искусственным, но внутренняя отделка должна быть из натуральных материалов. Если стопу не поддерживать, это может привести к проблемам.

– Это и здоровье, и комфорт, и настроение. Я всегда говорю клиентам: «Обувь живет столько, сколько о ней заботятся». Если следить, ухаживать, вовремя обновлять подошву и стельку – пара будет служить годами. В обратном случае даже дорогая обувь долго не выдержит, – говорит Андрей Анатольевич.