Выставка исламской каллиграфии открылась в Астане

Фото: пресс-служба Сената

В Национальной академической библиотеке Казахстана проходит выставка «Құснихат: исламская каллиграфия в Центральной Азии», организованная при поддержке Сената Центральноазиатским офисом Мусульманского Совета старейшин, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Сената, выставка нацелена на популяризацию исторического и духовного наследия исламской каллиграфии в Центральной Азии.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие депутаты Сената, ученые, представители интеллигенции и мастера каллиграфии. Гости смогли ознакомиться с разнообразными стилями древнего искусства письма и оценить его значение.

О нюансах этого вида искусства в ходе конференции рассказали турецкий профессор Метин Акар и узбекский мастер Хабиболла Салиев.

Кроме того, в Национальном центре рукописей и редких книг были проведены мастер-классы.