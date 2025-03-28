Выставка исламской каллиграфии открылась в Астане

В экспозации насчитывается около 30 экспонатов
В Национальной академической библиотеке Казахстана проходит выставка «Құснихат: исламская каллиграфия в Центральной Азии», организованная при поддержке Сената Центральноазиатским офисом Мусульманского Совета старейшин, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы Сената, выставка нацелена на популяризацию исторического и духовного наследия исламской каллиграфии в Центральной Азии.
В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие депутаты Сената, ученые, представители интеллигенции и мастера каллиграфии. Гости смогли ознакомиться с разнообразными стилями древнего искусства письма и оценить его значение.
О нюансах этого вида искусства в ходе конференции рассказали турецкий профессор Метин Акар и узбекский мастер Хабиболла Салиев.
Кроме того, в Национальном центре рукописей и редких книг были проведены мастер-классы.
«Құснихат — важная составляющая исламской культуры. Эта выставка и конференция способствуют развитию искусства. Каллиграфия — отражение многовекового художественного и духовного наследия. Необходимо обратить внимание на то, что в ней заложены не только эстетическая красота, но и глубокий исторический и духовный смысл. Сегодня мы подтверждаем нашу обязанность сохранять это ценное наследие и передавать его будущим поколениям. Защита нашего культурного наследия — это наш общий долг, и подобные мероприятия считаю важным шагом в этом направлении», — отметил Дархан Кыдырали.