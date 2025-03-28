Выставка исламской каллиграфии открылась в Астане

Культура,Столица,Изобразительное искусство
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Дана Аменова
корреспондент

В экспозации насчитывается около 30 экспонатов

Фото: пресс-служба Сената

В Национальной академической библиотеке Казахстана проходит выставка «Құснихат: исламская каллиграфия в Центральной Азии», организованная при поддержке Сената Центральноазиатским офисом Мусульманского Совета старейшин, сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы Сената, выставка нацелена на популяризацию исторического и духовного наследия исламской каллиграфии в Центральной Азии.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие депутаты Сената, ученые, представители интеллигенции и мастера каллиграфии. Гости смогли ознакомиться с разнообразными стилями древнего искусства письма и оценить его значение.

О нюансах этого вида искусства в ходе конференции рассказали турецкий профессор Метин Акар и узбекский мастер Хабиболла Салиев.

Кроме того, в Национальном центре рукописей и редких книг были проведены мастер-классы.

«Құснихат — важная составляющая исламской культуры. Эта выставка и конференция способствуют развитию искусства. Каллиграфия — отражение многовекового художественного и духовного наследия. Необходимо обратить внимание на то, что в ней заложены не только эстетическая красота, но и глубокий исторический и духовный смысл. Сегодня мы подтверждаем нашу обязанность сохранять это ценное наследие и передавать его будущим поколениям. Защита нашего культурного наследия — это наш общий долг, и подобные мероприятия считаю важным шагом в этом направлении», — отметил Дархан Кыдырали.

#культура #выставка #ислам #каллиграфия

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