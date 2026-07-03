Выставка о творческом наследии Василия Тоскина открылась в Астане

В Президентском центре УДП РК в рамках проекта «Культурный код Независимости» состоялось открытие архивно-иллюстративной выставки «Василий Тоскин: город мечты и созидания», сообщает Kazpravda.kz

Экспозиция посвящена творческому наследию почетного архитектора РК, академика Международной академии архитектуры в Москве Василия Филипповича Тоскина, чья профессиональная деятельность тесно связана со становлением и развитием современной Астаны.

В церемонии открытия приняли участие около 60 представителей государственных органов, архитектурного сообщества, общественные деятели, коллеги, друзья и гости автора выставки.

«Сегодняшняя выставка — это дань уважения людям, которые своим талантом, профессионализмом и преданностью делу создавали архитектурный облик нашей столицы. Творческое наследие Василия Филипповича Тоскина неразрывно связано с ключевыми этапами развития города — от Целинограда и Акмолы до современной Астаны. Представленные в экспозиции архивные фотографии, авторские проекты, чертежи и эскизы позволяют увидеть, как рождались идеи, ставшие частью архитектурной летописи независимого Казахстана. Символично, что выставка открывается в преддверии Дня столицы, ведь она напоминает о преемственности поколений, бережном отношении к исторической памяти и значении созидательного труда в развитии нашей страны. Уверен, что экспозиция вызовет искренний интерес у посетителей и станет достойным выражением признательности всем, кто внес вклад в становление и развитие Астаны», – отметил в своей приветственной речи директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат.

Василий Филиппович Тоскин стал родоначальником настоящей архитектурной династии – эту профессию выбрали также его дочь и внучка.

В разные годы он работал главным архитектором города Целинограда, начальником отдела облисполкома по делам строительства и архитектуры Целиноградской области, начальником Управления по делам строительства и архитектуры Акмолинской обладминистрации (главный архитектор области), заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства г. Астаны. Также был председателем Правления Целиноградской организации Союза архитекторов Казахстана, членом правления Союза архитекторов Казахстана, правления Союза архитекторов СССР.

Василий Филиппович – почетный архитектор Казахстана и академик Международной академии архитектуры.

«Для архитектурного сообщества Казахстана Василий Филиппович Тоскин — не просто выдающийся мастер, а человек, чье имя стало частью истории отечественного градостроительства. Более полувека я знаю его как талантливого архитектора, принципиального профессионала и человека, безгранично преданного своему делу. Его творческое наследие поражает своей многогранностью: генеральные планы городов, знаковые архитектурные объекты, мастерские интерьерные решения, графика и художественная фотография. Во всем, к чему прикасался Василий Филиппович, ощущаются высокий художественный вкус, культура архитектурного мышления и исключительное внимание к деталям. Именно на таких мастеров должны равняться молодые архитекторы, продолжая лучшие традиции отечественной архитектурной школы», – сказал председатель союза архитекторов Казахстана Серик Рустамбеков.

Василий Тоскин является автором ряда знаковых архитектурных объектов столицы, среди которых Дворец пионеров, гостиница «Турист», Дворец «Жастар» и концертный зал «Астана». Особое место в его биографии занимает участие в переносе столицы в Акмолу: он входил в состав Государственной комиссии по передислокации столицы, принимал участие в разработке генерального плана города, реконструкции исторического центра и формировании нового административного ядра.

Лучшими на республиканском смотре архитектурными проектами в разные годы признаны: Дом творчества детей и юношества (1984), жилой поселок «Заречный» в г. Целинограде (1986), Дворец торжественных обрядов (1987), гостиница «Турист» (1984).

В свою очередь автор выставки Василий Тоскин в своем выступлении отметил, что считает большой профессиональной удачей возможность быть причастным к становлению и развитию столицы Казахстана. По его словам, далеко не каждому архитектору выпадает шанс не только разрабатывать масштабные градостроительные проекты, но и видеть их воплощение в жизнь.

«Мне действительно повезло. Судьба подарила возможность участвовать в создании новой столицы, работать с замечательными коллегами и единомышленниками, реализовать проекты, которые стали частью архитектурной истории города. Для архитектора нет большего творческого счастья, чем видеть, как твои идеи обретают реальную форму и вместе с городом продолжают жить и развиваться. Искренне благодарен Президентскому центру за организацию этой выставки, своим коллегам — за многолетнюю поддержку, а жизни — за возможность заниматься любимым делом», — сказал Василий Тоскин.

Особое внимание в деятельности архитектора было уделено периоду переноса столицы. Василий Филиппович был в составе государственной комиссии по передислокации в Акмолу, активно участвовал в разработке генерального плана города, реконструкции исторического центра и формировании нового административного ядра. Как менялся город, какие решения принимались, какие дискуссии велись – эти темы и процессы неразрывно связаны с деятельностью В. Тоскина. Он активно участвовал в переносе столичной инфраструктуры, проектировании генплана и формировании нового центра города.

На выставке представлено порядка 200 архивных материалов из личного собрания архитектора — авторские эскизы, фотографии, проектная документация и исторические документы, отражающие ключевые этапы становления и развития современной столицы Казахстана.

Выставка будет открыта для посетителей до середины сентября 2026 года.

Справочно: Тоскин Василий Филиппович родился 2 июля 1946 года в семье служащего в селе Воробьевка Мариновского района Целиноградской области (ныне Атбасарского района Акмолинской области). Детство его прошло в селе Журавлевка вблизи города Целинограда, где в 1964 году он окончил среднюю школу, а затем с 1964 по 1965 годы работал учителем в родной школе. В 1970 году окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева.

После окончания института с 1970 по 1971 годы работал в Омском филиале и головном офисе Всероссийского научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ВНИПиНефть) (Омск, Москва). В 1971 году он вернулся в Целиноград, где до 1984 годы работал в ГПИ «Целингорсельпроект», начиная с руководителя группы до главного архитектора института. В 1977 году окончил высшие градостроительные курсы в Московском архитектурном институте. В 1994 году прошел обучение в Высшей школе урбанистики и планирования земли при Университете штата Мериленд, Колледжпарк, США.