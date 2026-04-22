Выставка с замахом на миллиард

Впервые мероприятие такого масштаба пройдет в регионе Центральной Азии и Кавказа, открывая нашу республику для новых возможностей, стратегического партнерства и инвестиций. GITEX Ai Kazakhstan 2026 – глобальная экосистема технологичес­ких выставок, которая объединяет лидеров индустрии, стартапы, инвес­торов и государственные структуры.

В дни работы выставки и форума – 4 и 5 мая – Алматы станет точкой входа в Центральную Азию нового бренда, на площадке которого Казахстан получит уникальную возможность продемонстрировать свои экономические и технологические достижения, привлечь к проектам новых партнеров и инвесторов.

По прогнозам экспертов, ожидаемый оборот от продажи казахстанских цифровых продуктов и технологий может достичь миллиарда долларов, пока этот показатель составляет сотни миллионов. Позитивный настрой отечественных компаний, работающих в цифровой индустрии, вполне оправдан, поскольку основан он на положительной динамике их деятельности.

В ходе брифинга вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Бахтияр Мухамбеткалиев отметил, что проведение мероприятия такого высокого уровня позволит создать в республике условия для развития экономики на основе использования новейших достижений. В свою очередь заместитель акима Алматы Олжас Смагулов поделился перспективами развития IT в мегаполисе.

– Город должен стать точкой притяжения передовых технологических компаний, молодых талантов и стартапов. Для этого есть конкретный план действий. В первую очередь мы должны сформировать соответствующую инфраструктуру, создать экосистему для IT-компаний. Сейчас работаем над тем, чтобы открыть в Алматы AI-парк общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Вся эта территория будет предназначена только для IT-структур, – рассказал Олжас Смагулов.

На выставке GITEX Ai Kazakhstan 2026 в Алматы ожидается свыше 10 тыс. гостей и участников, в том числе специалистов IT-компаний из 60 стран, инициаторов более чем 150 стартапов.