Выступление Касым-Жомарта Токаева на Всемирном климатическом саммите

Пресс-служба главы государства опубликовала полный текст выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ), передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

Г-н генеральный секретарь!

Ваше Высочество!

Уважаемые делегаты!

Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28.

Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата.

Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.

Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня.

Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.

Мы ратифицировали Парижское соглашение и приняли Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации «зеленых» технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства «зеленого» водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал.

Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43 % мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.

Действительно, по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, в том числе редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода.

Мы также активно поддерживаем частные «зеленые» инициативы.

Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии.

Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга.

Нужны смелые шаги.

Сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления.

Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку.

В более широком смысле мы надеемся, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ.

Но финансирование – это только первое препятствие.

Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям.

Поэтому адаптация неизбежна и необходима.

Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этого вопроса.

Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического Саммита «Единая вода» на полях следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Основываясь на успешных результатах COP28, состоявшегося на этой неделе, я приглашаю участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года. Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29.

Чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, мы также решили созвать Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН.

Дамы и господа!

Чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа.

Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех.

Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис.

Спасибо.