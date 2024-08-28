Спикер Сената выступил на международной конференции ЮНЕСКО по инклюзии

Парламент
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Венера Баталова
корреспондент

Председатель Сената, президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев принимает участие в мероприятиях, посвященных проведению XVII летних Паралимпийских игр в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената 

Фото: Сенат РК

В рамках рабочего визита во Французскую Республику председатель палаты выступил на конференции ЮНЕСКО по инклюзии, встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле и президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом.

Приветствуя участников международной конференции по инклюзии в области инвалидности, посвященной применению преобразующего влияния параспорта, президент Казахстанской Федерации бочча поблагодарил руководство и представителей ЮНЕСКО за организацию конференции накануне Паралимпийских игр, предоставив тем самым возможность поддержать людей с инвалидностью и обсудить на данной площадке перспективы продвижения культуры инклюзивности. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Казахстане по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева, в последние годы эти вопросы приобрели приоритетное значение, став во главу угла проводимых в стране реформ.

В ходе конференции особое внимание было уделено проблемам реабилитации людей с инвалидностью, которые нуждаются в комплексном подходе. Приоритеты, как отметил председатель Сената, важно расставлять не только на медицинских аспектах, но и создавать полноценные условия для трудоустройства граждан с инвалидностью, реализации их творческого потенциала, получения качественного образования и активного участия в общественной жизни и госуправлении.

«В Казахстане большое внимание уделяется реализации инклюзивных подходов в государственной политике. Принцип справедливости, лежащий в основе преобразований в Казахстане, проводимых по инициативе президента нашей страны, не может быть достигнут без построения инклюзивного общества, обеспечивающего равные возможности для всех. Наша цель - выйти за рамки традиционных благотворительных и исключительно медицинских подходов в решении проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.  Мы стремимся создать эффективную экосистему, которая поддерживает их адаптацию и интеграцию в общество», – сказал президент Казахстанской Федерации бочча и ознакомил коллег с изменениями в казахстанском законодательстве, касающихся развития инклюзивного образования, поддержки социального предпринимательства, улучшения качества жизни людей с инвалидностью.

В ходе международной конференции также прозвучали выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле, президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса и других.

Также Маулен Ашимбаев встретился с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития паралимпийских видов спорта и обменялись мнениями по этому поводу. Председатель Сената проинформировал собеседника о том, какие условия в Казахстане создаются для людей с инвалидностью и развития параспорта.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет пристальное внимание развитию паралимпийского спорта и обеспечению всесторонней поддержки наших параспортсменов. В нашей стране около 60 тысяч человек занимаются различными паралимпийскими видами спорта, из них около 1 000 являются членами национальной сборной. Сегодня в нашей стране активно развиваются 19 паралимпийских видов спорта. Наше партнерство с Международным паралимпийским комитетом имеет важное значение для развития паралимпийских видов спорта в Казахстане», - сказал Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с деятельностью Федерации бочча в Казахстане.

Усиление многопланового взаимодействия, включая меры по активизации работы с Региональным бюро ООН в Алматы, продвижение духовной дипломатии, достижение Целей устойчивого развития и другие, стали ключевыми вопросами в беседе Маулена Ашимбаева с генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

«Для меня большая честь по поручению главы государства возглавлять делегацию Казахстана на 17-х летних Паралимпийских играх. В Казахстане уделяется особое внимание развитию экосистемы параспорта. Наша страна разрабатывает национальные стратегии, в которых параспорту уделяется приоритетное внимание в рамках более широкой политики в сферах спорта и образования. Мы высоко ценим вклад ЮНЕСКО в обеспечение равного доступа к спорту для всех, в частности, в рамках флагманской инициативы Fit for Life sport - Спорт, для жизни», – сказал Маулен Ашимбаев, акцентируя внимание на важности сотрудничества в конкретных сферах.

В свою очередь, Одрэ Азуле выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия и отметила эффективность реализуемых в Казахстане реформ, и изменений, проводимых на законодательном уровне.

Отметим, сегодня в 23:00 по времени Астаны паралимпийская сборная Казахстана примет участие в церемонии открытия XVII летних Паралимпийских игр в Париже. Международные соревнования продлятся до 8 сентября. В них примут участие около 4 400 спортсменов из 182 стран, между которыми будет разыграно 549 комплектов медалей.

У национальной сборной Казахстана имеется 33 лицензии по 9 видам спорта: пара легкая атлетика, пара пауэрлифтинг, пара таеквондо, пара настольный теннис, пара плавание, пара дзюдо, пара каноэ, пара пулевая стрельба, волейбол сидя. Причем в таких дисциплинах, как пара настольный теннис и пара каноэ, казахстанцы принимают участие в Паралимпиаде впервые.

#Парламент #Сенат #ЮНЕСКО #спикер

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