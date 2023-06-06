Выявлять склонных к пыткам полицейских через тестирование рекомендовали МВД

Генеральная прокуратура Казахстана в зданиях полиции и учреждениях Комитета уголовно-исполнительной системы выявила 5 812 участков и помещений, не охваченных видеокамерами, 900 камер были нерабочими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу высшего надзорного органа страны.

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По представлению прокуратуры для исключения «слепых зон» установлено 3 783 дополнительные видеокамеры. Полное оснащение зданий планируется завершить до конца года.

К дисциплинарной ответственности привлекли 19 руководителей департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата Министерства внутренних дел.

На межведомственном совещании в МВД заместитель генпрокурора Булат Дембаев отметил, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекают 39 сотрудников силовых органов за применение к 88 людям недозволенных методов следствия.

Руководству МВД рекомендовано провести психологическое тестирование на раннее выявление сотрудников, склонных к применению пыток.