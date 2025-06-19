Казахстан активно формирует новую идентичность Центральной Азии как самостоятельного региона, а не как зоны влияния внешних акторов. В этом контексте сотрудничество с Китаем воспринимается не как подчиненность, а как инструмент усиления регионального суверенитета – за счет экономических, технологических и инфраструктурных возможностей, которые Китай предлагает.

коллаж из архива "КП"

В ходе прошедших в Астане переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином накануне второго саммита «Центральная Азия – Китай» прозвучал, пожалуй, один из самых примечательных тезисов со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева: «Китай никогда не выдвигал политических условий в рамках сотрудничества с Казахстаном». Это заявление стоит рассматривать не только как дипломатический реверанс в адрес Пекина, но и как стратегически выверенный сигнал. По сути, было подчеркнуто одно из ключевых характеристик китайского подхода: экономическое сотрудничество без идеологичес­кого давления и вмешательства во внутренние дела.

Для государств Центральной Азии, стремящихся сохранить суверенитет и баланс между глобальными центрами силы, такой подход выглядит особенно привлекательным. В условиях усиливающейся мировой фрагментации и конфронтации между Западом и Востоком Казахстан делает акцент на прагматизм, предсказуемость и невмешательство. И именно в этих рамках Китай оказывается наиболее комфортным и выгодным партнером.

Наряду с этим традиционный для китайской дипломатии двусторонний формат в отношении государств Центральной Азии сегодня постепенно трансформируется в многосторонний, где данное пространство рассмат­ривается как целостная конструкция взаимосвязанного и востребованного китайской экономикой регионального рынка, так как для экономики Китая только общий, интегрированный региональный рынок Центральной Азии может представлять прагматичный интерес.

Коллективный формат поз­воляет, с одной стороны, координировать действия всех участников, чтобы избежать ненужной конкуренции друг с другом. С другой стороны, поз­воляет чувствовать странам ЦА себя более уверенно в разговоре с мировым экономическим гигантом, незримо опираясь на плечо соседа близких размеров и потребностей.

Подобная форма дипломатических взаимоотношений была апробирована Пекином в сложном для него регионе Юго-Восточной Азии со странами АСЕАН. И данная конструкция принесла выгоды обеим сторонам.

Ряд стран АСЕАН имеют сложнейшие территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море, однако многосторонний формат с выработанными механизмами взаимодействия позволил разделить корзины «проблем» и «выгод», тем самым смягчая противоречия и добиваясь успехов в экономическом сотрудничестве.

Для Китая этот формат позволил сгладить настороженность стран АСЕАН, опасавшихся вес­ти полномасштабные отношения с Китаем из-за несоразмернос­ти весовых категорий. То есть были опасения не просчитать риски и попасть под влияние, а также вызвать раздражение соседей и других геополитичес­ких сил. Тогда как в коллективном варианте опасения малых и средних стран были сняты, что позволило Китаю войти в этот важный для него регион, успешно работая по многим проектам в рамках АСЕАН+1 либо снимая напряженность в переговорах за счет большого количества участников.

Кроме того, в последние годы другие акторы мало что могут предложить расширяющимся экономикам Центральной Азии, когда речь заходит об инвестициях или долгосрочном стратегическом видении, что делает «Пояс и путь» Китая центральным элементом экономического будущего региона. Это обеспечит важную линию жизни и огромные возможнос­ти для Центральной Азии, где торговля остается крупнейшим сектором с точки зрения ВВП и структуры занятости. Казахстан с самого начала занимает в ней ключевое место как надежный партнер и активный участник международной интеграции.

В сущности, на фоне растущего глобального интереса к Центральной Азии именно Казахстан выступает в роли ядра, вокруг которого выстраивается новый формат диалогов региона с ведущими державами мира. Это не случайность, а результат выверенной внешнеполитичес­кой стратегии.

За последние три года Астана приняла первые в истории саммиты «Центральная Азия – Россия», «Центральная Азия – Италия», а также встречу лидеров региона с Президентом Европейского совета. Это подтверждает, что формат «ЦА+» стал не просто инициативой, а устойчивой моделью современной евразийской дипломатии, где Казахстан занимает признанную координирующую позицию.

Как подчеркивает Президент Казахстана, региональная

кооперация для стран Центральной Азии – это уже не только инструмент внешней политики, но и экзистенциальный выбор в условиях нарастающей геополитической турбулентности. Взаимное доверие, прагматизм и открытость миру – вот те опоры, на которых регион может сохранить устойчивость и занять активную позицию в мировой архитектуре безопасности и развития.

Особое значение в этом контексте имеет выдвинутая Казахстаном Концепция «Центральная Азия-2040», которая не просто задает долгосрочную повестку, но формирует стратегическую рамку для углубления интеграции, согласования инфраструктурных, энергетических и климатических инициатив. Казахстан фактически становится институциональным и идейным локомотивом нового регионализма, где акцент делается на солидарность, прагматизм и конструктивное взаимодействие с внешними центрами силы.