Взаимодействие и координация для обеспечения безопасности

Президент отметил, что данная площадка зарекомендовала себя в качестве инструмента для координации усилий в сфере безопасности, и в современных условиях роль совета еще более возрастает.

Глава государства подчеркнул, что своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволяет повышать эффективность противостояния вызовам и угрозам региональной безопасности, способствует выработке скоординированных подходов для защиты национальных интересов наших стран.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что итоги заседания создадут условия для дальнейшего развития взаимодействия специальных служб государств Содружества, способствуя укреп­лению сотрудничества в облас­ти обеспечения международной безопасности. Во встрече приняли участие руководители делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ, сообщила пресс-служба Президента.