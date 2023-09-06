Взгляд на Послание со стороны

Если посмотреть на количес­тво, системность и решительность предлагаемых реформ, то речь идет как минимум о некой декларации технологической независимости и ускоренного социально-экономического рывка. Речь идет об укреплении государственности как таковой, потому что в современном мире государственность – это возможность прокормить свою страну базовыми продуктами, защитить ее от угроз (от готовности к пандемиям до массовой атаки дронов или сетевых кибертеррористов) и создать высокопроизводительные рабочие места. Вот это и есть реальная независимость.

Баланс между мощными предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых и экологией, наполнением бюджета и социальной защищенностью граждан – вот где реальная политика. Это сложная и кропотливая работа на основе транспарентности, публичного мониторинга и подотчетности.

Вот на что следовало обратить внимание. Потому что объявить, как сто лет назад, «путь на добычу недр», не считаясь с экологией, эффективностью, затратами и качеством жизни населения, можно, но это тупиковое развитие. На текущем этапе самая важная задача – формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности.

Поэтому, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, основной акцент следует сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Надлежит реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной и актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокой степени переработки.

Ключевые направления экономического курса, обозначенные в Послании, включают формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности.

Поэтому основной акцент следует сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. И это новый уровень богатства в экономике. Потому что выкопать тонну железной руды или бочку нефти и экспортировать их – это просто. Но это не требует многих рабочих рук, не приносит прибыли в виде налогов, не создает высокопроизводительных рабочих мест и не развивает сложную сеть взаимосвязанных инжиниринговых компаний и сервисов.

Это не тянет за собой инженерные школы и технические университеты. Но если из тонны железной руды сделать хотя бы иголку, то добавленная стоимость будет в 10 000 раз выше на ту же тонну руды. А это и в сотни раз больше налогов, и на порядок больше рабочих мест. А самое главное – это независимость своих индустрий, своих фармацевтических, швейных, автомобильных и железнодорожных комплексов.

Особая роль здесь принадлежит сельскому хозяйству, высокопродуктивному и оснащенному самыми современными технологиями. От семян, способных давать урожай в засушливых регионах, до капельного орошения – здесь важны самые передовые агротехнологии. Основная цель, которую можно достичь, – это стать ведущим аграрным цент­ром Евразийского континента. Для чего необходимо в течение трех ближайших лет нарастить долю переработки сельскохозяйственной продукции до 70%.

Как показали последние события в мире, всего несколько десятков стран способны обеспечить свое население базовыми продуктами питания. Производство чипов и современной электроники – это, конечно, важно, но эту «нишу» уже прочно занимают пять-семь индустриально развитых стран мира, и конкурировать с ними бесполезно. Тогда как перечень стран, специализирующихся на качественных продуктах питания, не превышает трех десятков, но их продукция всегда чрезвычайно важна и вос­требована, поскольку ко всему прочему содействует общественно-политической стабильности больших регионов.

Поэтому предложения Токаева о необходимости поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высокой стоимости являются крайне важными и актуальными для всей Центральной Азии.

Также важно обеспечить приоритетное право на использование недр для инвесторов, финансирующих геологические исследования своими средствами.

Сокращение сроков и процедур согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса представляет собой переход от излишне зарегулированного, а потому затратного освоения природных ресурсов Казахстана, как правило, давно разведанных жидких углеводородов, к развитию современной промышленности, основанной на редких и редкоземельных элементах. Любой современный смартфон, сложный чип или высокотехнологичное изделие – это сплав редкоземельных металлов, патентов и многолетних разработок. Казахстан мог бы стать центром континентальной, если не мировой кооперации ­сырья и технологий, начав добычу и зап­ретив вывоз редких земель в виде сырья, как это сделал Китай.

Современная экономика в первую очередь зависит от энергетики. В Центральной Азии вопросы энергетики и тепло- и водоснабжения составляют единую технологически взаимосвязанную систему, определяющую качес­тво жизни населения. Важно пересмотреть тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвес­тиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввес­ти адекватные рыночные тарифы сроком на пять-семь лет. Гарантированный долгосрочный тариф поз­волит планировать инвестиции и станет «твердым» залогом при привлечении кредитных средств.

Что лично меня вдохновило в Послании Токаева, так это реалистичность его планов, основанных на рыночных механизмах конкуренции и контроле со стороны гражданского общества, а также привлечении компаний со всего мира в самые разные сферы.

Главное, все эти проекты нап­равлены на человеческое развитие, повышение защищенности населения и укрепление государственности. Это не просто добыча ресурсов, а создание качественных услуг, таких как чистая питьевая вода и бесперебойное электроснабжение. Это то, во что должны превращаться любые производственные процессы, научные разработки и зарубежные инвестиции.

Данное Послание устанавливает образец того, как инновационно и системно можно создавать видение для всей государственной системы и граждан общего процветающего будущего. Когда есть четкие ориентиры, определены изменения, методы и сроки их достижения, можно уже начинать дискуссии и обсуждение. Но самое главное, что процесс уже запущен, и общество не скатится в бездействие и пассивность, так как у него есть цель и надежда на изменения.

В данном Послании представлены четко измеримая цель и сроки намеченных реформ – дос­тижение стабильного экономического роста на уровне 6–7%, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов.