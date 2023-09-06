Взгляд на Послание со стороны Мнения 6 сентября 2023 г. 5:30 4 Денис Бердаков, политический аналитик (Кыргызстан) Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием к народу. И это выступление открывает новую эпоху. Если посмотреть на количество, системность и решительность предлагаемых реформ, то речь идет как минимум о некой декларации технологической независимости и ускоренного социально-экономического рывка. Речь идет об укреплении государственности как таковой, потому что в современном мире государственность – это возможность прокормить свою страну базовыми продуктами, защитить ее от угроз (от готовности к пандемиям до массовой атаки дронов или сетевых кибертеррористов) и создать высокопроизводительные рабочие места. Вот это и есть реальная независимость. Баланс между мощными предприятиями в сфере добычи полезных ископаемых и экологией, наполнением бюджета и социальной защищенностью граждан – вот где реальная политика. Это сложная и кропотливая работа на основе транспарентности, публичного мониторинга и подотчетности. Вот на что следовало обратить внимание. Потому что объявить, как сто лет назад, «путь на добычу недр», не считаясь с экологией, эффективностью, затратами и качеством жизни населения, можно, но это тупиковое развитие. На текущем этапе самая важная задача – формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, основной акцент следует сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Надлежит реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной и актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокой степени переработки. Ключевые направления экономического курса, обозначенные в Послании, включают формирование прочного промышленного каркаса страны и обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной акцент следует сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. И это новый уровень богатства в экономике. Потому что выкопать тонну железной руды или бочку нефти и экспортировать их – это просто. Но это не требует многих рабочих рук, не приносит прибыли в виде налогов, не создает высокопроизводительных рабочих мест и не развивает сложную сеть взаимосвязанных инжиниринговых компаний и сервисов. Это не тянет за собой инженерные школы и технические университеты. Но если из тонны железной руды сделать хотя бы иголку, то добавленная стоимость будет в 10 000 раз выше на ту же тонну руды. А это и в сотни раз больше налогов, и на порядок больше рабочих мест. А самое главное – это независимость своих индустрий, своих фармацевтических, швейных, автомобильных и железнодорожных комплексов. Особая роль здесь принадлежит сельскому хозяйству, высокопродуктивному и оснащенному самыми современными технологиями. От семян, способных давать урожай в засушливых регионах, до капельного орошения – здесь важны самые передовые агротехнологии. Основная цель, которую можно достичь, – это стать ведущим аграрным центром Евразийского континента. Для чего необходимо в течение трех ближайших лет нарастить долю переработки сельскохозяйственной продукции до 70%. Как показали последние события в мире, всего несколько десятков стран способны обеспечить свое население базовыми продуктами питания. Производство чипов и современной электроники – это, конечно, важно, но эту «нишу» уже прочно занимают пять-семь индустриально развитых стран мира, и конкурировать с ними бесполезно. Тогда как перечень стран, специализирующихся на качественных продуктах питания, не превышает трех десятков, но их продукция всегда чрезвычайно важна и востребована, поскольку ко всему прочему содействует общественно-политической стабильности больших регионов. Поэтому предложения Токаева о необходимости поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высокой стоимости являются крайне важными и актуальными для всей Центральной Азии. Также важно обеспечить приоритетное право на использование недр для инвесторов, финансирующих геологические исследования своими средствами. Сокращение сроков и процедур согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса представляет собой переход от излишне зарегулированного, а потому затратного освоения природных ресурсов Казахстана, как правило, давно разведанных жидких углеводородов, к развитию современной промышленности, основанной на редких и редкоземельных элементах. Любой современный смартфон, сложный чип или высокотехнологичное изделие – это сплав редкоземельных металлов, патентов и многолетних разработок. Казахстан мог бы стать центром континентальной, если не мировой кооперации сырья и технологий, начав добычу и запретив вывоз редких земель в виде сырья, как это сделал Китай. Современная экономика в первую очередь зависит от энергетики. В Центральной Азии вопросы энергетики и тепло- и водоснабжения составляют единую технологически взаимосвязанную систему, определяющую качество жизни населения. Важно пересмотреть тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на пять-семь лет. Гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции и станет «твердым» залогом при привлечении кредитных средств. Что лично меня вдохновило в Послании Токаева, так это реалистичность его планов, основанных на рыночных механизмах конкуренции и контроле со стороны гражданского общества, а также привлечении компаний со всего мира в самые разные сферы. Главное, все эти проекты направлены на человеческое развитие, повышение защищенности населения и укрепление государственности. Это не просто добыча ресурсов, а создание качественных услуг, таких как чистая питьевая вода и бесперебойное электроснабжение. Это то, во что должны превращаться любые производственные процессы, научные разработки и зарубежные инвестиции. Данное Послание устанавливает образец того, как инновационно и системно можно создавать видение для всей государственной системы и граждан общего процветающего будущего. Когда есть четкие ориентиры, определены изменения, методы и сроки их достижения, можно уже начинать дискуссии и обсуждение. Но самое главное, что процесс уже запущен, и общество не скатится в бездействие и пассивность, так как у него есть цель и надежда на изменения. В данном Послании представлены четко измеримая цель и сроки намеченных реформ – достижение стабильного экономического роста на уровне 6–7%, чтобы к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза, до 450 миллиардов долларов. #реформы #мнение #общество #Послание Президента